L’ex tronista attaccata per via del suo fisico replica attraverso una lunga riflessione: così si combatte l’odio sul web

Ennesima storia triste con protagonisti gli haters, ennesimo esempio di inciviltà e scarsa sensibilità. Vittima stavolta Teresanna Pugliese, ex protagonista di Uomini e Donne e del Grande Fratello Vip. La donna, nelle scorse ore, tramite un post-sfogo su Instagram, ha raccontato il botta e risposta avuto con un followers che l’ha criticata per aver sfoggiato un bikini a triangolo, a dire di tale internauta, non consono al suo seno, definito con la scialba perifrasi “tet…e basse”. L’ex tronista ha così dedicato una lunga riflessione alla vicenda, dando una lezione all’utente che l’ha biasimata puntando il dito sul suo fisico. L’intervento di Teresanna ha innescato centinaia di reazioni e commenti, quasi tutti a suo favore. Diverse anche le star del web che le hanno dato sostegno, trovando la sua replica puntuale e azzeccata.

“Caro genio quello che avrei voluto dirti da vicino è troppo, ma un accenno te lo scrivo qui”. Questo l’esordio della Pugliese che è poi passata a narrare ciò che le è capitato, ossia che un utente l’ha invitata a non indossare un bikini a triangolo. Il ragionamento dell’ex volto UeD è andato oltre il fattore personale per approdare ad una riflessione più ampia relativa all’intera società:

“Questa è la triste storia di una società che fallisce ogni giorno di più. Secondo quale illusorio criterio giudichi il corpo degli altri, stabilendo l’indumento adatto o meno adatto? Secondo quale assurdo criterio credi che uno può o non può? Vorrei tanto vedere il tuo di corpo e soprattutto conoscere la tua vita e capire quale tristezza ti affligge per dare spazio e tempo al giudizio sterile!

L’esigenza di mettere fine alla ricerca di una perfezione che non esiste. Fin quando non smetteremo di correre dietro la perfezione, quella poca “realtà” che ci rimane svanirà del tutto! Il mio corpo è “vero” e il mio seno è un seno che ha allattato un bambino. La mia mente è stabile e credo ancora nella verità delle cose. Mi piaccio e so di essere diversa con le mie imperfezioni. Questo mi basta! Perché non voglio somigliare o ambire a essere nessun altro!”.

Quindi la conclusione, sempre dai toni decisi, fermi e perentori:

“Questa volta questo misero messaggio ha colpito me che sono lucida e consapevole che il mondo è vittima di una massificazione globale, ma la prossima volta, purtroppo, potrebbe colpire una ragazza giovane ancora innocente, ancora insicura, probabilmente ne soffrirà e probabilmente incomincerà a non piacersi più e magari chiederà alla mamma di ricorrere ad un intervento di chirurgia, anche se non ce n’è bisogno, solo per essere apprezzata da una società effimera e da menti del ca…o come le vostre. Proviamo a comunicare più verità, il mondo è ai minimi termini e le menti sono in letargo”.

Gli interventi di Clizia Incorvaia, Federica Calemme e Sandra Milo

Tantissimi i followers che hanno commentato le parole espresse da Teresanna. A dare manforte al suo pensiero c’è stata anche Clizia Incorvaia, nota influencer nonché ex gieffina vip, oggi felice al fianco di Paolo Ciavarro. La siciliana conosce bene il tema haters, avendoci avuto a che fare in diversi frangenti. “Brava Teresanna, finalmente qualcuno che fa una riflessione cosciente”, ha scritto l’ex compagna di Francesco Sarcina.

Sostegno anche da Federica Calemme, pure lei ex gieffina vip e oggi fidanzata con Gianmaria Antinolfi: “Ti capisco, ormai ci sono tutti geni sul web”.

Sulla questione è piombata anche la sempreverde Sandra Milo, la quale ha speso una lunga riflessione in merito al caso che ha coinvolto l’ex tronista di Uomini e Donne. “Chi ti ha scritto quel misero commento è solo una persona che non sa apprezzare il fatto che gli altri riescano ad accettarsi e soprattutto ad amarsi così come sono, senza avere la presunzione di volersi diversi a ogni costo”, ha spiegato l’attrice che ha aggiunto: “Alcuni non arriveranno neppure dopo una vita intera a certe consapevolezze e tu, giovane donna, hai già preso coscienza di come si possa viver bene con sé stessi”.

“Siamo tutti esseri perfettibili. Solo Dio incarna la perfezione. Le persone sono ancor più amabili coi loro piccoli, innocenti difetti che poi difetti non sono ma solo caratteristiche che le rendono uniche e diverse da tutte. Ed è giusto che sia così”, ha concluso la sempre attenta e acuta Sandra Milo.