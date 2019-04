UeD, Ida della redazione sul caso Gian Battista: “Confermo, io non faccio eccezioni”

Uomini e Donne, Ida Provenzano conferma la versione dei fatti su Gian Battista

Ida Provenzano della redazione di Uomini e Donne ha rilasciato alcune dichiarazioni alla rivista della trasmissione. Naturalmente tutto riguarda l’episodio con Gian Battista Ronza, che non si è comportato bene con la stessa Ida. A portare tutto alla luce è stato Gianni Sperti durante la puntata, che ha affermato di aver visto con i propri occhi Gian Battista spingere una collaboratrice di Maria De Filippi. Quest’ultima ha chiesto conferma alla sua redazione, così Ida è entrata in studio e ha raccontato come sono andati i fatti. Una versione che combacia con quella di Gianni, mentre Gian Battista ha negato di aver spinto o di essersi rivolto con toni poco rispettosi verso Ida. Oggi lei si è difesa attraverso Uomini e Donne magazine: “Confermo tutto quello che ho dichiarato in studio. Lavoro da diversi anni nella produzione del programma e il mio comportamento è lo stesso per tutti gli ospiti, sia per le puntate del Trono Over che in quelle del Classico”.

Uomini e Donne Over, Ida della redazione chiarisce la sua posizione

Ida dunque ha chiarito di non fare eccezioni per nessuno né di riservare trattamenti diversi a qualcuno rispetto a un altro. E infatti ha aggiunto: “Il comportamento che ho avuto nei confronti del signor Gian Battista è lo stesso che ho per tutti gli altri. Capita molto spesso che ci siano ospiti che rimangono fuori a inizio puntata ed entrino nel momento in cui Maria affronta il tema della coppia”. E questo lo sa bene tutto il pubblico del Trono Over di Uomini e Donne. Poi Ida prosegue: “Ed è quello che è successo, come da prassi, per Anna e Gian Battista, ma avviene regolarmente anche con Gemma e Rocco. […] Inizia uno dei due a raccontare la propria versione della storia e poi entra l’altro”.

Trono Over, Ida parla dopo l’allontanamento di Gian Battista: “Non faccio eccezioni per nessuno”

Ida ha spiegato che in quella stessa puntata in cui è stato mandato via Gian Battista da Uomini e Donne, la redazione ha chiesto a Sossio e Ursula di rimanere chiusi in un camerino. Sono rimasti chiusi affinché nessuno li vedesse e ci fosse l’effetto sorpresa, ha spiegato la collaboratrice di Maria De Filippi. “Non faccio eccezioni per nessuno. Lavoro per tutti allo stesso modo”, ha chiosato Ida della redazione.