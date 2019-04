Trono Over, Gian Battista fuori: il racconto dell’assistente di Maria

Trono Over, Gian Battista lascia Uomini e Donne: il racconto che fa infuriare Maria De Filippi

Gian Battista viene invitato a lasciare lo studio di Uomini e Donne proprio da Maria De Filippi. La conduttrice, che fino a qualche tempo fa aveva comunque scelto di dargli la possibilità di continuare a stare nel programma, questa volta prende la dura decisione tanto attesa dal pubblico. Sono tanti i telespettatori che si aspettavano questa presa di posizione da parte di Maria, visto anche quanto accaduto in passato. L’atteggiamento del cavaliere del Trono Over non è per niente piaciuto al pubblico in questi mesi, tanto che sono stati molti coloro che consigliavano a Maria di mandarlo a casa. Questa volta, la conduttrice si è vista costretta a prendere questa dura decisione. Gianni Sperti, nel corso della puntata, fa presente che una collaboratrice sarebbe stata “maltrattata” dal cavaliere. Quest’ultima nega subito il racconto dell’opinionista, tanto che a gran voce chiede alla De Filippi di fare entrare la donna in studio per smentire. L’assistente di Maria entra e conferma quanto detto da Gianni. In studio, di fronte alle parole della conduttrice è standing ovation: “Gian Battista devi lasciare lo studio”.

La collaboratrice, Ida, racconta nel dettaglio quanto accaduto dietro le quinte:“Mi ha chiesto chi sono, io gli ho spiegato che sono della produzione. Io so quello che fate lì dietro. Lei con una sigaretta in mano ha buttato giù la porta del box, spintonata, come si può dire. Per uscire fuori dagli studi, per buttare giù quell’altra porta, mi ha dato una botta così, qua”. Di fronte alle parole di Ida, Maria non può non prendere subito un provvedimento, chiedendo a Gian Battista di lasciare la trasmissione. I presenti in studio si alzano in piedi e iniziano ad applaudire alla scelta della conduttrice.

Maria De Filippi, drastica decisione per Gian Battista: standing ovation nello studio di Uomini e Donne

Non appena Maria viene messa al corrente della situazione, chiama subito la sua assistente per avere delle conferme. Ed ecco che, a questo punto, Gian Battista è costretto a lasciare lo studio e rivolgendosi alla collaboratrice afferma: “Non sei corretta, non sei una persona corretta”. Intanto, Anna, la dama con cui si sta frequentando, torna a sedere al suo posto sconcertata. Il pubblico si alza in piedi applaudendo, insieme a cavalieri e dame.