Anticipazioni Trono Over: Maria De Filippi furiosa caccia via Gian Battista

Anticipazioni Trono Over: Maria De Filippi caccia dallo studio Gian Battista, lui avrebbe dato uno spintone a una donna

Le anticipazioni del Trono Over, secondo quanto riporta Il Vicolo delle News, vede al centro dell’attenzione Gian Battista. A Uomini e Donne, nel corso dell’ultima registrazione, avviene qualcosa di davvero inaspettato. Il cavaliere viene cacciato via dallo studio proprio da Maria De Filippi. La conduttrice perde completamente le staffe e decide di mandare via definitivamente l’uomo. Ma qual è il motivo per avrebbe portato Maria a prendere questa drastica decisione? Gian Battista entra in studio, dopo aver mandato in onda una clip che riguarda la settimana scorsa. Subito Gianni Sperti attacca il cavaliere per non essersi comportato nel migliore dei modi con la dama con cui si sta frequentando. Ed ecco che l’opinionista fa una rivelazione inaspettata: fa sapere ai presenti in studio che fuori il cavaliere avrebbe aggredito una collaboratrice di Maria. Gian Battista si innervosice e chiede di far entrare la donna per conoscere davvero la verità. La De Filippi, secondo quanto riporta il sito, sembra già perdere le staffe.

Maria appare subito abbastanza nervosa e chiede, a questo punto, di far entrare in studio la collaboratrice. Quest’ultima conferma l’accaduto, rivelando che Gian Battista, essendo stufo di stare fuori ad attendere il suo turno per entrare in studio, avrebbe iniziato infastidirsi. La situazione sarebbe degenerata quando il cavaliere avrebbe dato uno spintone alla collaboratrice di Maria. A questo punto, la conduttrice non può più chiudere un occhio nei confronti dell’uomo, tanto che prende una decisione definitiva. La De Filippi caccia cia dallo studio Gian Battista. Il pubblico non può non appoggiare la soluzione presa da Maria, tanto che tutti si alzano in piedi urlando “fuori, fuori” contro il cavaliere. L’uscita di scena di Gian Battista, a questo punto, è inevitabile. Il suo comportamento non può essere tollerato da Maria, che già in passato ha chiuso un occhio nei suoi confronti. Ricordiamo che un video, arrivato a Gianni, ha fatto uscire fuori il presunto piano del cavaliere e di Claire.

Anticipazioni Trono Over: Gian Battista cacciato dallo studio, Gemma presa in giro

Le anticipazioni rivelate da Il Vicolo delle News annunciano anche una delusione per Gemma Galgani. La dama viene presa in giro da un uomo, Stefano, con cui sta mandando avanti una conoscenza. Nel corso della registrazione, il cavaliere stesso fa sapere di essere uscito con Gemma solo per farle un piacere, in quanto con lei non starebbe mai. Le sue parole non vengono apprezzate dai presenti in studio, persino i due opinionisti si scagliano contro Stefano.