UeD, Ida prende una decisione definitiva e Riccardo parla di amore

UeD, Ida Platano mette la parola fine alla sua storia con Riccardi Guarnieri

A Uomini e Donne, Ida Platano sembra prendere una decisione definitiva, che riguarda la sua turbolenta storia con Riccardo Guarnieri. Grandi protagonisti del Trono Over, entrambi non riuscirebbero a trovare un punto di ritrovo. E mentre tutti prendono le difese di Ida, ecco che il cavaliere condivide uno sfogo sui social. Ma prima la Platano fa una scelta molto forte. Dopo aver lasciato trascorrere altri dieci giorni, attendendo qualunque gesto romantico da parte di Riccardo, la dama decide di chiudere definitivamente la loro storia. Sembra proprio che Ida non veda da parte del Guarnieri nessuno sforzo. Anzi, ormai la Platano appare sempre più convinta del fatto che il cavaliere possa averla richiamata per attirare l’attenzione mediatica. Dall’altra parte, mentre Maria De Filippi cerca di aprirgli gli occhi, Riccardo critica duramente Ida. Il cavaliere pensa addirittura che la dama non provi più un sentimento nei suoi confronti. Ma sono troppi i dettagli che ora la Platano non vuole più mandare giù.

“Ti ho annullato dalla mia vita. Sono arrivata a livelli veramente assurdi, non me lo posso più permettere, basta”, dichiara Ida, chiudendo così la storia con Riccardo. In studio sono tutti dalla sua parte e il Guarnieri, di fronte a queste parole, preferisce alzarsi e correre dietro le quinte. Ida non lo rincorre, ma appare ancora sconvolta. Nonostante ciò, sembra essere ormai sicura della sua scelta. Solo qualche ora fa, lui scriveva un lungo sfogo su Instagram, parlando di amore. “Il vero amore non è né fisico né romantico. Il vero amore è l’accettazione di tutto ciò che è, è stato, sarà e non sarà”, scrive Riccardo, riprendendo una citazione di Kahlil Gibran. Dopo la scorsa puntata, in cui lasciavano lo studio insieme, le cose non sono andate per nulla bene tra loro.

Trono Over, tutti contro Riccardo: lui si sfoga sui social

Parole che parlano d’amore quelle condivise da Riccardo su Instagram, qualche ora prima della messa in onda della puntata. Nessuno, però, sembra credere alle sue parole. “L’amore non ha razionalità, è istintivo. La devi volere e amare, è quello che lei chiede” afferma Tina Cipollari ad alta voce. Ma Riccardo si mostra sicuro del suo pensiero e questo allontana nuovamente Ida.