UeD Guendalina Canessa e Foriglio insieme: Santinelli li fa a pezzi

Tutto confermato: Guendalina Canessa e l’ex volto di Uomini e Donne Andrea Foriglio sono ufficialmente una coppia. A certificarlo sono stati i diretti interessati che nelle scorse ore hanno postato sui loro profili Instagram un paio di fotografie inequivocabili in cui si abbracciano. Così come inequivocabile è la didascalia che hanno deciso di porre a corredo degli scatti romantici: “Non si può spiegare”, frase seguita da tanti emoj con cuori color rosso passione. Che i due si stessero frequentando lo avevano sussurrato più persone di recente. Ora le indiscrezioni si sono tramutate in certezze. La scintilla è scoccata qualche settimana dopo che Guendalina e Foriglio si sono incontrati per la prima volta nel corso di una vacanza in Egitto, a Sharm El Sheik.

Andrea Foriglio, professione medico osteopata, si è fatto conoscere dal pubblico televisivo per aver preso parte alla stagione 2022/2023 di UeD. Nella sua esperienza nel dating show di Maria De Filippi ha corteggiato la tronista Nicole Santinelli. Molti utenti affezionati al programma credevano che alla fine la donna avrebbe scelto proprio Foriglio e, invece, decise di uscire dal programma con Carlo Alberto Mancini. Con il senno di poi, una scelta non proprio azzeccata. La coppia è durata giusto il tempo di un’ospitata a Verissimo. A proposito di Nicole Santinelli, nell’apprendere l’ufficializzazione della love story tra il suo ex corteggiatore e la Canessa, ha avuto una reazione alquanto controversa.

“Non vi sorprendete se dopo la prima uscita spariscono”. Così l’ex tronista in una story Instagram poche ore dopo l’annuncio del fidanzamento fatto da Foriglio e Guendalina. La bordata è stata condita da un emoj con la faccia del pagliaccio. La Santinelli non ha fatto nomi espliciti, ma è banale rimarcare che con ogni probabilità il suo messaggio sia stato rivolto proprio alla neo coppia.

Altrettanto banale rimarcare che è chiaro che per Nicolle la relazione avrà vita breve. Il tono sarcastico usato è tipico di coloro che non credono in alcun modo alla veridicità di una situazione. Insomma, per farla breve, sembra proprio che secondo l’ex tronista si sia innanzi a una pagliacciata.