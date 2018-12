UeD gossip, una corteggiatrice ricorda Sharon Bergonzi: i fan in delirio

Uomini e Donne gossip: una corteggiatrice di Cerioli ricorda Sharon Bergonzi e il pubblico impazzisce

Andrea Cerioli e Sharon Bergonzi a Uomini e Donne fecero sognare migliaia di telespettatori. I due insieme riuscirono a conquistare tutto il pubblico di Canale 5. Il tronista, dopo un lungo percorso, decise di lasciare la trasmissione senza fare una scelta. Con Sharon era nato subito una complicità molto forte, ma i litigi erano sempre più frequenti. La confusione in Cerioli aumentò con l’arrivo di Valentina Rapisarda. Dopo il suo abbandono, l’ex corteggiatrice decise di seguirlo e da lì iniziò una relazione tra loro. Non si è mai conosciuto il reale motivo per cui questa storia si concluse, ma ora entrambi hanno preso strade diverse. Nel frattempo, anche Sharon ha iniziato una nuova vita, ora è sposata e ha un figlio. Ma ecco che una corteggiatrice sembra portare i telespettatori un po’ indietro nel tempo. Scendendo nel dettaglio, a ricordare la Bergonzi è Federica. Quest’ultima piace molto al pubblico, per la sua simpatia e la sua genuinità.

Federica ricorda Sharon, i telespettatori sui social sono andati in delirio. I fan dell’ex corteggiatrice non possono non notare una certa somiglianza tra la corteggiatrice del Cerioli e la Bergonzi. La somiglianza non sarebbe solo fisica, ma anche caratterialmente. Sharon dimostrò, diverse volte, di essere una persona molto ironica, ma anche abbastanza gelosa. Questo particolare, però, non viene apprezzato dal pubblico. A detta di molti, Federica avrebbe un po’ esagerato. La corteggiatrice si è subito mostrata infastidita di fronte alle esterne delle altre colleghe. Lei ha fatto, fino ad ora, solo un’esterna con Andrea e, dunque, per alcuni telespettatori la sua reazione sarebbe esagerata.

Gossip Uomini e Donne: la somiglianza tra Federica e Sharon Bergonzi

Intanto, il pubblico già spera che Andrea possa creare un bel percorso insieme a Federica. I fan sono contenti di vedere il Cerioli trovarsi bene a fianco di questa corteggiatrice. Il tronista ha già iniziato a portare avanti diverse conoscenze, in poco tempo. Attraverso il suo atteggiamento, è possibile comprendere che Federica piace molto ad Andrea. Nel frattempo, c’è anche chi nota una somiglianza caratteriale con Eleonora Rocchini.