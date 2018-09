UeD gossip, Teresa e Mara saranno rivali? Il gesto della Langella

Uomini e Donne gossip: Teresa Langella e Mara Fasone diventeranno rivali? La prima fa un gesto importante

Teresa Langella e Mara Fasone sono le nuove troniste di Uomini e Donne. La nuova edizione del Trono Classico ha accolto due donne molto diverse fisicamente, ma entrambe sono alla ricerca del vero amore. Tutte e due hanno un passato che le ha portare a prendere l’importante decisione di salire sul trono. Ed ecco che ora sia Teresa che Mara sono pronte a conoscere nuove persone per arrivare a costruire una storia d’amore. Ma ci sarà rivalità tra loro nel corso di questa esperienza? Durante le passate stagioni abbiamo spesso visto donne diventare rivali. Capita infatti che un corteggiatore scelga di conoscere entrambe e questo porta spesso ad accese discussioni in studio. L’anno passato abbiamo visto Sara Affi Fella e Nilufar Addati contendersi Lorenzo Riccardi, il quale poi ha deciso di dichiararsi per la prima. Dopo di che, le due ex troniste sono rimaste in buoni rapporti. Accadrà lo stesso a Teresa e Mara?

Ancora non sappiamo bene se le due si contenderanno qualche corteggiatore e se ci saranno accesi litigi tra loro. Ma, intanto, Teresa ha scelto di fare un gesto importante nei confronti della collega. Nel corso della puntata del 14 settembre, la Langella è entrata ufficialmente in studio nel ruolo di tronista e Maria De Filippi le ha chiesto cosa ne pensa di questa nuova esperienza. Teresa non ha potuto fare a meno di rivelare di essere davvero contenta di avere al suo fianco Mara. Quest’ultima sembrava ricambiare il complimento, ma non si è lasciata andare a troppe parole. Dopo ciò, la Langella ha anche affermato di essersi profondamente commossa di fronte al video di presentazione di Mara.

Gossip Uomini e Donne, Teresa e Mara: come affronteranno questo percorso

Sono entrambe due belle ragazze, ma sicuramente presenteranno due caratteri ben diversi. Sebbene entrambe abbiano dimostrato di essere molto decise e forti, qualche differenza i corteggiatori la noteranno sicuro. Non ci resta che attendere per scoprire se Teresa e Mara riusciranno a instaurare un bel rapporto in questo nuovo percorso da troniste. Il gesto della Langella nei confronti della collega sembra dimostrare le sue intenzioni positive, ma le dinamiche di questo programma spesso cambiano le carte in tavola!