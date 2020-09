UeD gossip, Sonny tranquillizza i fan su Sara: perché sono distanti

Non si placano le voci di crisi tra Sonny e Sara di Uomini e Donne. Il gossip non lascia in pace questa coppia, bastano due giorni di stories di Instagram in cui non appaiono insieme che subito scatta l’allarme tra i fan. Ma Sara e Sonny si sono lasciati davvero oppure no? La risposta è no. I due hanno provato in tutti i modi a spiegare e dare prova che il loro amore procede a gonfie vele, eppure a volte non basta. Strano, ma vero. Non è bastato rivederli insieme negli ultimi giorni infatti, perché a Sonny sono arrivati nuovamente tanti messaggi di fan preoccupati della sua storia con l’ex tronista Sara Shaimi. I due stanno insieme dalla scorsa primavera, si sono scelti in un periodo non semplice per Uomini e Donne – causa Covid – ma stanno dando prova del fatto che non sia stata una scelta poco pensata. E lo confermano anche le ultime dichiarazioni di Sonny.

Uomini e Donne, Sonny tranquillizza (ancora) i fan: tra lui e Sara va tutto bene

L’ex corteggiatore infatti in piena notte ha deciso di tranquillizzare chi ancora gli ha chiesto notizie su Sara. “State continuando a chiedermelo”, così ha esordito nel suo ultimo sfogo Sonny. Il ragazzo ha quindi spiegato perché a volte lui e Sara non sono insieme, e non è nemmeno un motivo molto complicato da intuire. Semplicemente lui vive a Milano, lei a Roma. Adesso però ci sono novità in arrivo: Sonny infatti ha detto di aver trovato lavoro anche a Roma, quindi sarà spesso nella Capitale dalla sua Sara. Nonostante ciò però spesso trova dei lavoretti anche a Milano a cui non vuole rinunciare e per questo torna al Nord.

Sonny e Sara non si sono lasciati: “Tutto benissimo”, le ultime news

E ha chiarito ancora una volta: “Con Sara tutto benissimo”. Sonny ha aggiunto che ormai si è abituato a dormire insieme alla sua fidanzata e per questo non è semplice tornare a dormire da solo. “Mi fa strano”, ha detto. In ogni caso ha invitato i fan a rimanere tranquilli: tra lui e Sara va tutto bene e l’amore non è affatto giunto al capolinea. Anzi, se lui ha trovato lavoro anche a Roma saranno spesso insieme. Per una convivenza stabile però pare sia presto.