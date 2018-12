UeD gossip, Sebastiano offende Gemma: a Maria De Filippi non piace

Uomini e Donne gossip: Sebastiano offende Gemma e Maria De Filippi interviene

A Uomini e Donne, nel corso della puntata del Trono Over del 19 dicembre, Sebastiano fa un’offesa a Gemma. Le parole utilizzate dal cavaliere non vengono per nulla apprezzate da Maria De Filippi, la quale interviene per prendere le difese della Galgani. Scendendo nel dettaglio, Sebastiano, discutendo con Denise, afferma: “Rocco ogni tanto posteggia la mummia”. Con la parola “mummia” il cavaliere intende citare proprio Gemma. Sappiamo bene che da anni ormai la dama di Torino viene definita così da Tina Cipollari. L’affermazione di Sebastiano non viene presa bene dalla conduttrice e dalla stessa Galgani. Maria prende subito le difese di Gemma, facendo notare che il cavaliere ha fatto una vera e propria offesa alla dama di Torino. Lo sguardo della De Filippi parla chiaro. “È offensivo nei confronti di Gemma”, sottolinea ancora Maria di fronte a Sebastiano, che non sa cosa rispondere. A questo punto, interviene anche la diretta interessata, che non accetta per nulla l’affermazione fatta dal cavaliere.

“È sbagliato il concetto che hai sulle donne, perché tu le tratti così le donne. Ma come si permette lui a fare queste considerazioni?”, dichiara Gemma furiosa. Dopo di che la Galgani scarica la colpa su Tina, convinta che proprio a causa sua viene definita “mummia”. Si apre poi una vera e propria discussione tra la dama torinese e Sebastiano. In tutto questo, Gemma riesce a strappare una risata a tutti, imitando l’accento siciliano del cavaliere. “Io non tengo paura di nessuno, ma chi sei tu? Si vede che nessuno sei ah”, afferma la Galgani, che pretende una risposta da parte di Sebastiano.

Gossip Uomini e Donne: scontro tra Sebastiano e Gemma, intervengono Nino e Maria De Filippi

Sebastiano non si scusa con Gemma e sembra non volersi neanche giustificare per quanto detto. Il cavaliere non calcola più di tanto la dama di Torino e cerca di concentrarsi sulla questione che riguarda Denise, la quale vuole chiudere la loro frequentazione. Il pubblico nota che Maria non apprezza molto il modo di fare di Sebastiano, che sembra essere il cavaliere meno amato di questa edizione del Trono Over. Anche Nino interviene per prendere le difese di Gemma, rivelando che nessuno del parterre maschile si sarebbe mai permesso di farle un’offesa così.