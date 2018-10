UeD gossip, Nicola in studio: il pubblico sostiene Luigi, Maria lo rimprovera

Uomini e Donne gossip, Nicola Panico arriva in studio: le reazioni di Luigi e Lorenzo

Nicola Panico si presenta nel corso della puntata di Uomini e Donne per chiedere scusa a Maria De Filippi, Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi. La reazione dei due nuovi tronisti piace al pubblico, che non può fare a meno di applaudire. L’ex fidanzato di Sara Affi Fella racconta nuovamente quanto accaduto durante il percorso dell’ex tronista nel programma. Nessuno in fondo riesce a giustificare il comportamento di Nicola. In particolare, Lorenzo ammette di non riuscire a credere al pentimento del Panico, in quanto lui era d’accordo con Sara in tutto questo. Anzi, il Riccardi rivela che per lui al momento già è tanto parlare con una persona che è stata complice di Sara. Per Lorenzo quello che c’era tra loro non era assolutamente amore. Dopo di che, Lorenzo ci tiene a precisare che la Affi Fella è stata brava a prendere in giro loro, ma anche Nicola. Maria De Filippi non riesce a capire il perché di tutto questo. La conduttrice sottolinea che l’ex tronista è una bella ragazza e non viveva nella miseria con la sua famiglia.

Luigi dice la sua e rivela di essere dispiaciuto nel vedere Nicola in lacrime. Apprezza che ha avuto il coraggio di dire la verità di fronte a tutti. Inoltre, il tronista conferma che tra lui e Sara ci sono stati dei baci dopo la scelta, di cui il Panico non sapeva nulla. La cosa che dà fastidio al Mastroianni è che la Affi Fella, dopo la fine della storia, in puntata cercava di prendere la ragione. In tutto ciò, Luigi è sicuro che sia Sara che Nicola hanno perso la dignità, una cosa difficile da ritrovare. Ed ecco che un’affermazione del Mastroianni non piace a Maria. “Sara non è passata per una poco di buono, ma lo è”.

Gossip Uomini e Donne: Maria De Filippi rimprovera Luigi Mastroianni e Gianni Sperti

Maria riprende e rimprovera Luigi. La conduttrice non vuole che vengano lanciate delle offese nei confronti di una persona che non è presente soprattutto. Ma il tronista non ritiene di aver detto nulla di esagerato. In tutto questo anche Gianni Sperti viene rimproverato dalla De Filippi dopo un’affermazione forte: “Non ho mai visto una persona più schifosa di Sara”. Possiamo dire che un po’ tutti i presenti in studio sono ancora molto arrabbiati per quanto accaduto.