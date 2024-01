UeD, Giulio Raselli sbugiardato da ex GF Vip: “Mi devi dei soldi”

Sono passati diversi anni da quando Giulio Raselli scese le scale di Uomini e Donne per corteggiare l’allora tronista Giulia Cavaglià. Quest’ultima, però, gli preferì il rivale Manuel Galiano, con il quale stette pochissimi mesi. Ad ogni modo, la partecipazione al dating show diede molta notorietà al giovane, tanto che, poco dopo, fu chiamato per sedersi sul trono. Alla fine, Giulio decise di uscire dal programma con Giulia D’Urso, con la quale ebbe una storia di poco meno di un anno. Da allora, non si è saputo più molto della vita privata dell’ex corteggiatore, ad eccezione di una frequentazione con un ex volto di Temptation Island. Tuttavia, nelle ultime ore, Raselli è finito al centro del gossip a causa di alcune accuse mosse alquanto strane di un suo vecchio amico.

Di chi si tratta? Di Matteo Diamante, l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi, nonché ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. I due influencer hanno sempre avuto una bella amicizia, condividendo diversi momenti sui social. Tuttavia, ultimamente qualcosa sarebbe cambiato. Poco fa, Diamante ha avuto una sorta di flusso di coscienza sotto molti post Instagram di Raselli, alcuni dei quali risalenti a diverso tempo fa. In ognuno dei commenti pubblicati da Matteo, c’era sempre una richiesta, ovvero quella di avere i suoi soldi indietro.

A quanto pare, molti mesi fa, Diamante avrebbe prestato dei soldi all’amico, che, però, non avrebbe mai riavuto indietro. L’ex vippone avrebbe cercato di mettersi in contatto con Raselli sia su Whatsapp che su Instagram, non ricevendo mai risposta. Dopo aver saputo che l’ex tronista avrebbe dato del denaro ad altre persone, Matteo sembra aver perso definitivamente la pazienza, decidendo di rendere la questione pubblica.

“Ciao Giulio, ti scrivo anche qua. Mi devi dei soldi da mesi, riesci a rispondermi al telefono almeno?”, è stato uno dei commenti lasciati da Diamante. E ancora: “Ciao Giulio scusa non so se te l’ho scritto sotto qualche foto, ma mi dovresti dare ancora i miei soldi. Sei sparito, siccome sono venuto a sapere che dai soldi anche ad altre persone mi farebbe piacere sapere in che modo riusciresti a restituirmi i miei”. Insomma, dei messaggi veramente surreali, che hanno fatto il giro del web scatenando diverse reazioni di utenti basiti, ma, allo stesso tempo, anche divertiti.

Per ora, Giulio Raselli non ha ancora risposto alle accuse di Matteo Diamante e non ha commentato in alcun modo la vicenda. A questo punto, chissà se deciderà di affrontare la questione pubblicamente o se deciderà di risolvere in privato con l’ormai ex amico.