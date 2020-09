UeD Giulio Raselli e Giulia D’Urso al capolinea: lei rompe il silenzio

I rumors che raccontavano di un periodo di crisi tra Giulio Raselli e Giulia D’Urso hanno trovato conferma nelle scorse ore da parte dell’ex tronista di Uomini e Donne che ha confessato ai suoi fan di Instagram che con l’ex corteggiatrice qualcosa si è rotto. Ora è quest’ultima a parlare e a fare eco alle dichiarazioni dell’ex fidanzato. Esatto, ex, perché ormai la relazione non c’è più. Ieri Giulio ha spiegato che, per delle divergenze caratteriali e modi differenti di vivere, il rapporto si è incrinato. Da qui la scelta di prendere strade diverse. La D’Urso, nella giornata odierna, ha scritto un lungo post dove ha detto la sua sulla vicenda. Ricordiamo che la love story è decollata circa nove mesi fa, quando i due giovani uscivano assieme, felici e raggianti, dal programma di Canale 5.

UeD Giulia D’Urso fa eco a Giulio Raselli: storia al capolinea

Giulia ha esordito spiegando ai propri followers di essere in difficoltà a parlare della vicenda privata che l’ha travolta. La ragazza ha dichiarato che in questo momento difficoltoso si sente “spaesata” perché tutto quel che aveva attorno è cambiato. Inoltre ha puntualizzato che preferisce mostrarsi forte e sorridente, ma purtroppo stavolta non può farlo essendo stata molto coinvolta dal punto di vista emotivo. Quindi le parole su Raselli. “Quello che ha detto Giulio è vero e non so nemmeno io come andrà a finire”, ha spiegato, aggiungendo che a prescindere da qualsiasi cosa avverrà con l’ex tronista rimarrà comunque un bel legame.

UeD Giulia D’Urso: “Io e Raselli mai finti”

In conclusione Giulia ha sottolineato come rispetto a Raselli sia diversa ma che entrambi non sono stati mai “finti”. Ora resta da capire se il momento no e il conseguente allontanamento è una scelta definitiva oppure se c’è lo spazio per provare a ricucire il rapporto. Da quanto emerso fino ad ora sia l’ex tronista sia l’ex corteggiatrice hanno l’idea chiara di avere delle profonde divergenze di fondo circa il concetto di relazione. Un fatto che però non ha intaccato la stima reciproca che provano l’un per l’altra. Un ritorno di fiamma non è del tutto escluso, anche se la love story non sembra avere troppe chance di poter ri-decollare.