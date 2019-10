UeD, Giulio ha già trovato la donna giusta? Le sue ultime parole lo provano

UeD, Giulio Raselli a cuore aperto: il motivo per cui Veronica l’ha colpito e poi lascia intendere qualcosa di importante

Giulio Raselli, dopo l’esperienza da corteggiatore, si gode quella sul Trono a Uomini e Donne. Il tronista ha dimostrato subito di nutrire un forte interesse nei confronti di Veronica, contesa da lui e Alessandro Zarino. La ragazza è riuscita immediatamente a colpire l’attenzione di entrambi, per poi arrivare a scegliere uno tra loro. Una grande delusione per Giulio, che si è ritrovato a vedere la corteggiatrice decidere di continuare un unico percorso con Alessandro. In un’intervista a Uomini e Donne Magazine, Raselli spiega i motivi per cui Veronica è riuscita a entrare nella sua mente. Scendendo nel dettaglio, il tronista afferma di essere rimasto colpito dal suo modo di fare. Rivela di essere affascinato dalle ragazze sfuggenti, che non gli danno subito tutto. La Burchielli gli ha trasmesso proprio queste sensazioni. È proprio lei che è già riuscita a fare breccia nel cuore dell’ex corteggiatore di Giulia Cavaglia? Ebbene lo stesso Giulio ammette che la donna che vorrebbe al suo fianco potrebbe già essere nel programma. Si tratterà di lei?

“Sono rimasto piacevolmente colpito dal suo modo di fare: è una ragazza che a tratti risulta sfuggente”, dichiara Giulio nel corso dell’intervista. “Lei è stata in grado di trasmettermi esattamente questa sensazione”, afferma Raselli. Ma quale donna vorrebbe che scendesse dalle famose scale? “Una donna che possa farmi pensare a lei tutto il giorno”, risponde l’ex corteggiatore. Non solo, il tronista vorrebbe una ragazza con cui riuscire ad avere un dialogo, una persona forte e che allo stesso tempo possa tollerare i suoi modi di fare. “Ma chi lo sa, magari è già scesa”, conclude Giulio. Dunque, la donna che sta cercando potrebbe già trovarsi in quello studio e potrebbe trattarsi proprio di Veronica, visto che rispetta ciò che lui cerca!

Uomini e Donne, Giulio e Alessandro si contendono Veronica: ecco cosa pensa Raselli sul collega

Durante la registrazione di ieri, è possibile vedere Giulio raggiungere Veronica in camerino. Ma una volta in studio, la ragazza ha un’accesa discussione con Alessandro. Ed è su quest’ultimo che Raselli esprime la sua opinione. In particolare, il tronista si dice certo del fatto che abbiano un carattere diverso. Lui è un tipo abbastanza calmo, mentre Giulio ammette di essere “più irruento” e “più schietto”. Ma oltre ciò, rivela di trovare Zarino un bravissimo ragazzo, a cui augura di fare un bel percorso, ma possibilmente non con le ragazze che piaceranno a lui!