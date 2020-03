UeD, Giulio e Giulia: verità nozze e figli. Su Giovanna: “Sbaglia i modi”

UeD, Giulio Raselli e Giulia D’Urso: la verità sul matrimonio e sulla presunta gravidanza

Giulio Raselli e Giulia D’Urso dopo Uomini e Donne continuano a vivere la loro storia d’amore e c’è chi fantastica già su matrimonio e figli. Stanno affrontando questa quarantena insieme, convivendo nella casa che hanno scelto subito dopo la scelta, nella città dove già viveva l’ex tronista. Lei ha deciso di abbandonare la sua vecchia vita, ma ovviamente la distanza con la sua famiglia si fa sentire. L’ex corteggiatrice è molto preoccupata per i suoi genitori e a darle serenità ci pensa la famiglia di Giulio. A parlare oggi di questa convivenza è proprio la coppia, in una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine. La D’Urso confessa che i genitori Raselli la trattano come una seconda figlia e, naturalmente, questo non può che renderla felice. I litigi non mancano, ma fortunatamente riescono entrambi a trovare un punto d’incontro e a far tornare la serenità nella loro casa.Sono tanti i fan che sperano di vederli presto compiere un passo importante. Nel corso dell’intervista, l’ex tronista però ci tiene a precisare che è bene fare un passo alla volta. In questi giorni, infatti, in molti hanno iniziato a pensare che i due fossero pronti a convolare a nozze e ad avere dei figli. Proprio su questo punto, entrambi fanno delle precisazioni.

“Parliamo e fantastichiamo su un futuro insieme dove saremo una famiglia, ma lasciamo che il tempo faccia il suo corso: un passo alla volta”, dichiara Giulio nel corso dell’intervista. Intanto, l’ex corteggiatrice ammette: “Quando si è sereni e innamorati è normale parlare di matrimonio e figli. Sono valori e obiettivi che ci accomunano, ma non abbiamo nessuna fretta”. Dunque, niente di imminente per Giulio e Giulia. Ovviamente la coppia ha ancora bisogno di tempo prima di prendere delle scelte così importanti. Nonostante ciò, fantasticano sul loro futuro insieme! In questo giorni, in molti hanno pensato che la D’Urso fosse addirittura incinta, dopo alcune dichiarazioni del Raselli: “La cosa ci ha fatto molto ridere. Sul web leggiamo fake news di continuo. Su di noi se ne sono dette tante, c’è persino chi pensava che recentemente ci fossimo lasciati. Non ci interessa smentire tutto”.

Giulio Raselli e Giulia D’Urso tornano a parlare di Giovanna Abate dopo Uomini e Donne

Nessuna gravidanza, dunque, per Giulia. Ed ecco che la coppia non può non tornare a parlare di Giovanna Abate. Li abbiamo visti tornare in studio per raccontare come sta proseguendo la loro storia d’amore e, chiaramente, hanno incontrato la nuova tronista. Su quest’ultima, Raselli precisa: “Giovanna è uguale a quando era corteggiatrice, ma sono sicuro che andando avanti si renderà conto di quanto a volte possa essere difficile il percorso e, forse mi capirà”. Mentre, la D’Urso: “Di Giovanna ho seguito poco, ma la trovo molto carina con Sammy. Penso solo che dovrebbe rilassarsi di più: spesso dice cose giuste, ma sbaglia i modi e non riesce mai a stare in silenzio”.