UeD, Giulia non sceglie Giulio Raselli: “Non ti vedo con me fuori”

UeD, Giulia Cavaglia non ha scelto Giulio. Lui in difficoltà

La stagione 2018/2019 di Uomini e Donna si è conclusa con la scelta di Giulia Cavaglia. La tronista torinese, già ex corteggiatrice di Lorenzo Riccardi, è stata l’ultima tra i suoi amici a scegliere. Solo due giorni fa abbiamo visto i petali rossi per Angela Nasti e Alessio Campoli e ieri quelli per Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. La Cavaglia ha così fatto la sua scelta che è ricaduta su Manuel Galiano, il calciatore che già aveva conosciuto fuori dalla trasmissione, cominciando però un percorso solo dentro a UeD. Giulio Raselli è apparso in grande difficoltà e ha voluto sapere le motivazioni che hanno portato Giulia a queste decisione. Tante parole dolci e d’affetto quelle che la giovane torinese ha espresso per Giulio ma lui è rimasto davvero tanto male, anche se le ha augurato tanta felicità con Manuel, fermamente convinto che gli dicesse di sì.

La non scelta di Giulia è Giulio: il suo discorso

Una reazione forte quella Giulio alla non scelta di Giulia Cavaglia. L’ormai ex corteggiatore è rimasto veramente male per la decisione della torinese e ha risposto in maniera stizzita alle motivazioni che Giulia gli ha esposto. Ovviamente, è una reazione normale per chi per tanti mesi ha sperato in un risvolto positivo e c’ha messo il cuore affinché riuscisse a conquistare i sentimenti di una persona che gli piaceva molto. “Eri una persona altalenante ma hai fatto di tutto per farmi capire che eri cambiato“, ha esordito la tronista, “Mi hanno spinto a non sceglierti tante cose: ho tanta voglia di averti con me ma se mi vedo dentro non riesco a vederti in un modo diverso che non sia chimica. Hai fatto mille gesti per me e anche io li ho fatti e col cuore. Non riesco a sentirti dentro, non riesco a vederti nella mia vita al di fuori. Sei un bel ragazzo, intelligente, hai cuore, spero che tu non possa odiarmi“. Queste le parole di Giulia prima di far entrare la sua scelta: Manuel.

Giulio reagisce alla non scelta di Giulia: “Mi fa star male tutto questo“

Giulio è rimasto davvero male. Il suo percorso a Uomini e Donne è stato tortuoso, anche se nelle ultime settimane aveva capito di smussare alcuni lati del suo carattere per avvicinarsi maggiormente a Giulia, ma proprio questo sembra non aver convinto la torinese. La sua reazione alla non scelta di Giulia è stata tenera e le ha detto: “Non ti odio però quello che mi fa star male è aver dato davvero tutto. E non mi capita spesso per come sono fatto. Mi piacevi! Ho cercato di allentare il mio carattere e di cambiarlo e l’ho fatto solo per te. Mi dispiace da morire e non mi va di fare scenate“. Ovviamente non sono mancati gli auguri per un felice futuro fuori la trasmissione con Galiano: “Ti auguro tanto bene con Manuel che senza dubbio ti dirà di sì e sono sicuro che fuori starete molto bene“.