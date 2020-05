UeD Giulia D’Urso, metamorfosi dopo lo show: “Perché sono cambiata”

UeD Giulia D’Urso e la metamorfosi dopo il programma: “Ecco perché sono cambiata”

Giulia D’Urso, tempo di bilanci e confessioni. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha concluso da qualche mese la sua avventura nello show di Maria De Filippi e oggi è felice al fianco dell’ex tronista Giulio Raselli. I due hanno passato e stanno tutt’ora trascorrendo assieme la quarantena. Un periodo di ‘reclusione forzata’ che pare abbia rafforzato la coppia. Almeno a giudicare da ciò che pubblicano sui social, dove appaiono intimi e complici. A proposito di social, nelle scorse ore, Giulia si è confidata con i fan, parlando della sua metamorfosi avvenuta durante e dopo Uomini e Donne.

Diversi fan che seguono Giulia via social hanno notato un suo cambiamento dopo il programma. La D’Urso ha pienamente confermato tale sensazione, spiegandone anche i motivi. Dunque? Per quale motivo sotto i riflettori di UeD abbiamo conosciuto una ragazza e ora ce ne è ‘un’altra’? “Perché mi vergognavo da morire, perché non ero mai stata di fronte a una telecamera e perché tante volte la gente che ti giudica subito senza conoscerti non ti permette di venir fuori per come sei realmente”, ha raccontato Giulia. Non è chiaro a chi si rivolga quando afferma che la “la gente giudica” (forse a qualcuno dello show? Forse ad alcuni fan?). Poi prosegue: “Mi bloccavo, non riuscivo a esprimere le mie emozioni e i miei pensieri, implodevo… Però quest’esperienza mi ha aiutata tanto a cambiare e a migliorare e a vergognarmi di meno”.

Pochi giorni fa è stato Raselli a intervenire sui social, raccontando il grande feeling trovato con la compagna dopo Uomini e Donne: “Siamo innamorati, ce ne siamo resi conto subito, ma forse mai avremmo immaginato che il nostro legame, giorno dopo giorno, quasi inconsciamente, si sarebbe consolidato. Ogni istante che passa mi rendo conto che mai avrei potuto fare scelta migliore”.