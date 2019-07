UeD Giulia Cavaglia ritrova l’amore con un calciatore? Il gossip

UeD Giulia Cavaglia ritrova l’amore con un calciatore? Gli indizi, il gossip mormora

Giulia Cavaglia come sta? L’ex tronista di Uomini e Donne ha da poco visto naufragare la relazione con Manuel Galiano. Tutto è precipitato dopo che si è diffusa la voce di un tradimento di lui consumato ad Ibiza. L’ex corteggiatore ha sempre negato il fatto. Tuttavia la relazione è comunque saltata e ad oggi le strade dei due si sono divise. Nelle ultime ore la Cavaglia è tornata al centro del mormorio ‘rosa’. Qualcuno è pronto a scommettere che abbia intrapreso un flirt con un calciatore. Lui sarebbe Pietro, un 21enne che milita nelle serie minori calcistiche. Ma che cosa ha fatto pensare che i due si stiano vedendo? Una serie di mosse social.

A ricostruire il presunto avvicinamento tra Giulia e Pietro è stato Il Vicolo delle News. Il sito, spulciando sui profili social dell’ex tronista e del calciatore, ha notato come i due siano stati spesso assieme negli ultimi giorni. Con loro anche Irene (con il suo compagno), un’amica della Cavaglia. Inoltre, l’ex di Galiano, tra le sue Instagram Stories di poche ore fa si è mostrata a una festa in piscina con amici dove era presente anche Pietro. Ma c’è dell’altro: in un breve filmato, riprende un ragazzo di spalle che sembra proprio essere il calciatore, scegliendo un romantico tappeto musicale: “And we could be together baby. As long as skies are blue”. Che tradotto significa: “E potremmo stare insieme, baby. Finché i cieli sono blu”. Che succede? Il ragazzo immortalato da Giulia è Pietro? E se è lui, perché gli ha dedicato la romantica strofa di Summer, brano di Calvin Harris?

Ued Giulia, nessun ritorno di fiamma con Manuel

Dopo l’annuncio della rottura tra Giulia e Manuel, qualcuno ha spifferato che i due avrebbero riprovato a rimettere assieme la storia. Una versione smentita dai diretti interessati. Di recente la Cavaglia ha dovuto anche smentire di aver rivisto Giulio Raselli. La sua presa di posizione è giunta dopo che una voce ha sussurrato che i due si sarebbero incontrati dopo che è naufragata la relazione con Galiano.