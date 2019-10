UeD, Giovanna Abate si sfoga contro Tina: “Non sono finta”

UeD, Giovanna Abate contro Tina Cipollari: “Non posso permettere..”

Un duro sfogo quello che Giovanna Abate di Uomini e Donne fa contro Tina Cipollari. La giovane corteggiatrice si è fatta notare inizialmente uscendo solo con Giulio Raselli e poi frequentando anche Alessandro Zarino. Ma è con il primo che è scattato un bel bacio, al punto che ha scelto di non presentarsi in esterna con l’altro tronista. Oggi, in un’intervista su Uomini e Donne Magazine, Giovanna ci tiene a fare qualche precisazione. In particolare, la ragazza lancia un vero e proprio appello alla Cipollari, la quale ha considerato il bacio dato a Giulio abbastanza finto. Su questo punto, naturalmente, la Abate non è per nulla d’accordo, tanto da lasciarsi andare a uno sfogo. A detta della corteggiatrice, la storica opinionista non avrebbe ancora capito l’interesse reale che c’è dietro ai suoi gesti. Spera, pertanto, che Tina possa in qualche modo ricredersi sulla questione.

“Non sono finta e non posso permettere a nessuno di dirmelo”, dichiara Giovanna, sfogandosi durante la sua intervista. Dispiaciuta, poiché convinta che la Cipollari non riesca a comprendere le sue reali intenzioni, spera che con il tempo quest’ultima possa ricredersi sul suo conto. Ora la Abate non vuole assolutamente interrompere il suo percorso con Giulio, il quale intanto dimostra di essere particolarmente interessato a una nuova corteggiatrice, Giulia. Nel frattempo, Giovanna parla del bacio che c’è stato tra loro: “Quello tra me e Giulio è stato un bacio bello e spontaneo”. La Abate vede il tronista come una persona che può tenerle testa e, inoltre, avverte che si è creata una particolare alchimia tra loro.

Giovanna Abate di Uomini e Donne sogna una favola con Giulio Raselli

Nel corso della sua intervista, Giovanna non parla solo del suo percorso con Giulio nel programma. La corteggiatrice confessa di aver sofferto molto in passato e di sentirsi una persona con un carattere forte e decisa. Non teme nessuna delle ragazze presenti in studio e, intanto, sogna di vivere una favola. “Spero di trovare in Giulio la person giusta. Deve essere un percorso in crescendo, fatto anche di scontri costruttivi, e mi aspetto di uscire con una persona da presentare in famiglia. Cosa che non ho mai fatto”, ammette la Abate.