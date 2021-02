UeD, Giovanna Abate all’attacco: la strana mossa di Sammy non le piace

Giovanna Abate torna a parlare di Sammy Hassan nella sua nuova intervista su Uomini e Donne Magazine. L’ex tronista risponde a qualche domanda riguardante la sua scelta. La loro relazione è durata solo qualche settimana, anzi per Giovanna non sarebbe mai iniziata. Con l’amaro in bocca, la Abate si è ritrovata così con un’altra delusione nella sua vita sentimentale. Ma c’è un ultimo gesto di Sammy che sembra averla colpita in modo negativo. Innanzitutto fa sapere che non ha più avuto modo di risentire Hassan, dopo il loro confronto avvenuto nello studio del programma di Canale 5. Ed ecco che le viene fatto presente, durante questa intervista, che l’ex corteggiatore ha postato alcune foto ricordo che lo ritraevano proprio insieme a lei.

Si tratta di una mossa social che non è particolarmente piaciuta a Giovanna, la quale ammette di essere venuta a conoscenza della cosa quando più persone gliel’hanno fatto notare.

“Non ne ho capito il nesso. Non trovo il senso. Non ci siamo lasciati bene, quindi il ricordo non vedo come possa essere positivo”

In effetti, è strano che Sammy abbia deciso di condividere dei ricordi riguardanti la sua conoscenza con la Abate, visto come si è conclusa la loro storia. Probabilmente, a differenza di Giovanna, all’ex corteggiatore è rimasto un bel ricordo della loro storia. Al momento, la Abate si dichiara single, sebbene ci sia qualcuno nella sua testa, come aveva già confessato sui social. Racconta che con questa persone c’è stata “una sintonia, uno scambio di idee”, ma attualmente non c’è nessuna relazione in corso. Prima di iniziare una nuova storia, vuole essere sicura di essere diventata“una nuova Giovanna”. Non ha intenzione di accontentarsi e vuole sentirsi amata.

Ricorda il suo percorso nel programma condotto da Maria De Filippi e ammette che, se avesse fatto un’altra scelta (Davide Basolo), forse sarebbe stata amata. È consapevole, però, del fatto che le sarebbe rimasto il dubbio. Per lei è comunque andata bene così, ora spera di trovare qualcuno che possa ricambiare il suo stesso amore. In trasmissione ha ricevuto varie critiche, che l’hanno fatta riflettere e, in questo caso, cita Tina Cipollari. Oggi prende le difese di Gemma Galgani, scagliandosi contro Maurizio Guerci. L’ex tronista teme che il cavaliere non sia stato sincero con la dama torinese.

Raccomanda, così, agli uomini che hanno intenzione di conoscerla di starsene a casa “se non hanno intenzioni serie”. Ama come si veste Sophie Codegoni e dice la sua sulla scelta di Davide Donadei. Sa che Beatrice Buonocore è molto amata a casa, perché ha dimostrato di essere una ragazza genuina e spontanea, ma pensa che fosse un po’ piccola per la testa di Davide. Crede che l’ormai ex tronista si sia fatto guidare dal cuore scegliendo Chiara Rabbi.

Attualmente Giovanna si sta dedicando al lavoro. In particolare, annuncia la nuova linea di moda, un marchio completamente suo. Ha avuto un team al suo fianco che l’ha aiutata a realizzare questo suo progetto. Uscirà una capsule collection in anticipo il prossimo 16 febbraio, il giorno del suo compleanno. Ad aprile verrà resa disponibile tutta la collezione.