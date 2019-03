Uomini e Donne Trono Over, Giorgio Manetti dice la sua sul nuovo corteggiatore di Gemma Galgani: il commento del cavaliere

A Uomini e Donne oggi abbiamo assistito al confronto tra Gemma Galgani e uno dei suoi nuovi corteggiatori che, manco a farlo apposta, si chiama Giorgio, come Manetti (il suo ex). La coincidenza, come dimostrano diversi commenti lasciati sui social dai fan del Trono Over, ha fatto sorridere molti telespettatori nelle ultime ore. Tra questi, qualche minuto fa, c’è stata una signora che, nell’esprimere la sua opinione, ha pensato bene di tirare in ballo “Il vero Giorgio Manetti“, taggandolo di persona sotto la pagina Instagram di Uomini e Donne. “Io speravo entrasse di nuovo il vero Giorgio” ha scritto l’utente “Questo qua proprio no, non mi piace”. La stessa, poi, rivolgendosi direttamente all’ex cavaliere del Trono Over ha aggiunto: “La classe non è acqua, o no?”.

La risposta di Giorgio? Non è tardata ad arrivare. Pur avendo voltato pagina dopo Gemma Galgani (adesso infatti il Gabbiano è felicemente fidanzato con un’altra donna), Manetti non si è certo tirato indietro dal commentare le ultime vicissitudini sentimentali della sua ex fidanzata oggi. Dopo essersi fatto una grossa risata, allora, al commento sopra citato Giorgio ha replicato scrivendo: “O l’originale o niente”. Quello di Giorgio Manetti è un nome ancora molto caro al pubblico di Uomini e Donne, bisogna ammetterlo.

Uomini e Donne: Gemma Galgani al castello delle scelte con Rocco

Rocco, pur essendo uno dei protagonisti principali del programma, non è ancora riuscito a fare breccia nel cuore del pubblico e in quello di Gemma Galgani (non come fece Giorgio per lo meno). Lo speciale di Uomini e Donne dedicato a Gemma e Rocco, “La Decisione”, farà cambiare idea ai fan del Trono Over che sono ancora molto scettici su questa coppia? Per scoprirlo, ovviamente, non possiamo far altro che aspettare.