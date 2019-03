UeD: Giorgia Lucini è diventata mamma, l’annuncio

UeD, l’ex tronista Giorgia Lucini è diventata mamma

L’ex tronista di Uomini e Donne, Giorgia Lucini è diventata mamma per la prima volta. È nato il primo figlio, avuto dal compagno, il cestista Federico Loschi. Ad annunciare la lieta notizia, la mamma di Giorgia attraverso un post Instagram. Nella foto si vede la porta della sala parto, il tutto accompagnato dalla scritta: “È nato Riccardo“. Giorgia e Federico hanno così accolto nella mattinata di mercoledì 13 marzo l’arrivo al mondo del piccolo Riccardo, primo figlio della coppia che convive da alcuni mesi. L’annuncio ufficiale della sua gravidanza, che Giorgia ha vissuto in serenità e tenendo aggiornati i suoi followers, era stato dato ancora sui social lo scorso settembre, con un post tenero che ha spiazzato i fan della coppia: “Ciao a tutti! Per scelta di mamma e papà sono rimasto nascosto per un po’ di tempo… Da essere un puntino sono passato ad essere una caramella… Da un limone ed ora che sono quasi un kiwi… visto che, per sentito dire, sono sempre stato il loro sogno più grande… ci tenevo a condividere con voi la mia crescita.. e a dirvi che non so ancora come mi chiamo ma so che ora sono un po’ più di 6cm. Ho quasi quattro mesi e sto molto bene. Vi terrò aggiornati!“, così aveva scritto Giorgia.

Giorgia Lucini e le paure della gravidanza

Dopo la fine della storia con Andrea Damante, Giorgia Lucini aveva ritrovato l’amore accanto al giocatore di basket Federico Loschi, sconosciuto totalmente al mondo dello spettacolo. La loro una storia molto bella e l’annuncio della gravidanza aveva sorpreso tutti coloro che seguono assiduamente la giovane Giorgia, sin dal sua prima apparizione a Uomini e Donne. Nonostante i nove mesi siano stati per la Lucini molto felici, lei stessa aveva spiegato i suoi timori in alcune Instagram stories. Il rimedio per far fronte alle paure e ai cattivi pensieri? “Basta svagarsi un po’ e pensare alle cose belle“, aveva spiegato Giorgia, “E poi pratica Yoga. In questi casi aiuta tantissimo… o meglio, a me fa benissimo“.

Giorgia Lucini ha partorito, è nato Riccardo

