UeD, Giorgia Lucini e Federico Loschi sposi: la dolce proposta

Saranno presto fiori d’arancio per due ex protagonisti di Uomini e Donne, ovvero Giorgia Lucini e Federico Loschi. Quest’ultimo, in un post su Instagram pubblicato nella giornata di giovedì 18 gennaio, ha reso noto ai follower di aver fatto la proposta di matrimonio a Giorgia, che ha detto sì.

La proposta di matrimonio

“Quelli bravi scriverebbero ‘She said yes’… Io dico che dopo 7 anni , 10 mesi e 2 figli ‘Ha detto si‘” recita la breve descrizione con cui si dà il felice annuncio. In accompagnamento a questo messaggio, Federico ha pubblicato una serie di foto che ritraggono Giorgia, a cena, commossa e felice per la proposta, mentre indossa l’anello di matrimonio. L’annuncio social ha chiaramente scatenato migliaia di reazioni da parte dei follower della coppia, che oltre ad aver lasciato un gran numero di like, hanno voluto esprimere le proprie congratulazioni e il proprio sostegno ai due ex protagonisti di Uomini e Donne.

Giorgia e Federico, quindi, convoleranno presto a nozze. A questo punto, non resta che attendere maggiori dettagli sulla data e il luogo dell’evento.

Giorgia Lucini: il precedente sfogo social e il periodo buio

La scorsa estate, uno sfogo via social di Giorgia aveva portato qualche fan ad ipotizzare che tra lei e Federico non fosse proprio tutto rose e fiori. In un primo momento, infatti, l’ex tronista aveva condiviso alcune citazioni tristi, tra cui una in cui aveva consigliato a sé stessa di prendersi del tempo per sé. In seguito, Giorgia aveva pubblicato anche un lungo messaggio sul rispetto, il che aveva portato i fan a pensare come potesse essere in corso una crisi tra lei e Federico. Il destinatario del messaggio non era stato chiaro, ma più di qualcuno aveva ipotizzato che quelle parole potessero riferirsi a Federico.

Al di là dell’ignoto destinatario del messaggio, era parso evidente come Giorgia stesse affrontando un duro periodo. In un video condiviso nelle stories di Instagram, dove aveva spiegato di non star passando un momento facile, l’ex tronista non era riuscita a trattenere le lacrime, preoccupando ulteriormente i suoi follower. Non erano state chiare, però, le cause di questo suo star male.

Ad ogni modo, quell’ipotesi di crisi con Federico, ammesso si sia trattato di quello, oggi appare più lontana. I due, dopo anni passati insieme, hanno deciso di compiere il grande passo e promettersi amore eterno.