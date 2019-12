UeD Giordano Mazzocchi, silenzio rotto su Nilufar: cosa sta succedendo

UeD Giordano Mazzocchi rompe il silenzio su Nilufar Addati: come stanno davvero le cose con l’ex tronista

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi in che rapporti sono? Da settimane sono tornate vigorose le voci su un possibile ritorno di fiamma tra l’ex corteggiatore e l’ex tronista di Uomini e Donne. Quest’ultima di recente ha fatto intendere che, seppur con Mazzocchi i rapporti sono rimasti ottimi, non c’è in corso alcun ricongiungimento. Tuttavia avvistamenti e paparazzate che li hanno ritratti assieme non sono mancati (opportuno però sottolineare che le ‘pizzicate’ sono giunte sempre in compagnia di altre persone e mai l’ex coppia è stata beccata in atteggiamenti complici). Tuttavia la speranza di molti fan di rivederli uniti non si è spenta. Anzi si è riaccesa con la partecipazione dei due al The Hottest, il programma organizzato dalla loro agenzia. Quindi? Quindi Giordano, con una diretta su Instagram delle scorse ore, ha fatto chiarezza.

Giordano si è concesso a una diretta Instagram – intercettata dal blog GiuseppePorro.it -, rispondendo alle domande dei fan che hanno voluto sapere la verità sui rapporti che intercorrono attualmente con l’ex. Mazzocchi, che ultimamente non si è mai espresso in prima persona a riguardo, stavolta è intervenuto. “Con Nilu come va e come non va?”, ha dichiarato, riprendendo la domanda ripetuta da tantissimi suoi seguaci. A questo punto sono arrivate le parole di un’amica, che è stata al suo fianco durante la chiacchierata social: “Va bene, sono molto tranquilli e sono in ottimi rapporti, tutto nella norma e tutto in armonia”. Le ha fatto infine eco l’ex corteggiatore: “Per quanto riguarda il mettete a tacere tutte e quante le voci, l’abbiamo appena fatto”. Insomma, nessun ritorno di fiamma all’orizzonte.

UeD Nilufar: “L’amore arriverà, spero, credo, prima o poi”

D’altra parte, pochi giorni fa, anche Nilufar, sempre su Instagram, aveva gelato i fan su un possibile ripensamento sentimentale. “Sto lavorando tanto e sto pensando a me stessa – spiegava -, non per egoismo, ma perché questo è il momento per costruire basi solide per condividere il futuro con qualcuno. L’amore arriverà, spero, credo, prima o poi. Però, per concludere, dico che mi auguro l’amore perché quello capita e basta, per il lavoro dipende da me quindi mi rimbocco le maniche e via”.