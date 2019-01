UeD, Ginevra Pisani lancia una chiara frecciatina e afferma: “Me ne frego!”

Uomini e Donne, Ginevra Pisani lancia una provocazione sui social: si tratta di una frecciatina a Claudio D’Angelo? Lei tuona: “Me ne frego”

Di Ginevra Pisani recentemente se ne è parlato soprattutto per via della fine della relazione con Claudio D’Angelo. La coppia uscita insieme da Uomini e Donne ha confermato la scorsa settimana la rottura sui social. Su Instagram, inoltre, entrambi sono più volte intervenuti per dire la propria e spiegare la loro posizione in merito all’intera faccenda. Ginevra, per esempio, ha recriminato a Claudio una carenza di attenzioni mentre l’ex tronista, dal canto suo, ha scritto di aver provato a fare di tutto per recuperare la situazione. Della questione non se ne è più parlato per qualche giorno, fino ad oggi, quando Ginevra Pisani con una stories ha insinuato il dubbio tra i suoi follower (portandoli a pensare che la sua frase fosse una chiara frecciatina a Claudio).

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, dopo aver parlato dell’ultimo post pubblicato sul web (un video dove si è divertita a vestire i panni dell’attrice famosa), su Instagram stories ha esordito dicendo: “Meno male che sono una che se ne frega delle ‘biiip’ che scrive la gente”. A chi avrà voluto far arrivare il suo messaggio Ginevra? Con chi ce l’ha? Fanno bene i suoi fan a pensare che le sue parole siano una velata frecciatina conseguente alle ultime dichiarazioni di Claudio in merito al loro rapporto? Noi, al momento, non sappiamo rispondere a queste domande. Quello che possiamo fare, però, è aspettare che sia la stessa Pisani – se vorrà – a fare chiarezza.

Ginevra Pisani è stata la prima a confermare la fine della storia con Claudio D’angelo. L’ex volto noto del Trono Classico di Uomini e Donne, a seguito dei rumours sempre più insistenti, ha deciso di raccontare in un video pubblicato su Instagram tutta la sua verità. Stando alle sue dichiarazioni, ad oggi, la sua decisione sembra definitiva. Tanto che riesce difficile pensare che le cose tra lei e Claudio possano sistemarsi presto.