UeD, Ginevra Pisani al settimo cielo: “Ieri è accaduto qualcosa di unico”

Uomini e Donne, Ginevra Pisani raggiunge un grande traguardo: “Ieri è accaduto qualcosa di unico”

Ginevra Pisani di Uomini e Donne annuncia con grande entusiasmo di aver sfilato durante la Milano Fashion Week. Un sogno che si realizza per la fidanzata di Claudio D’Angelo. La giovane è riuscita a raggiungere questo grande traguardo con l’appoggio dell’ex tronista e della sua famiglia. L’ex corteggiatrice racconta di non aver dormito la scorsa notte, in quanto volea essere all’altezza dello stilista Mario Dice, il quale l’ha scelta per questa sfilata. Ovviamente Claudio ha preso parte all’evento, seduto in prima fila. Proprio vicino alla passerella, l’ex tronista avrebbe sussurrato alla fidanzata: “Vai amore”. In questo modo, il D’Angelo ci ha tenuto a sostenere Ginevra in questa grande occasione. La Pisani ammette di non riuscire a trattenere le lacrime per la grande emozione che sente pensando a quanto è accaduto. Quest’anno per lei la Milano Fashion Week è diventata ancora più speciale. Ginevra ci tiene non solo a ringraziare la famiglia, Claudio, lo stilista e la sua agente ma anche tutto il pubblico che la segue da sempre.

“Ieri qualcosa di unico è accaduto”, rivela Ginevra su Instagram. La Pisani pubblica qualche foto riguardante la sfilata, che ricorderà per sempre. “Mi viene da piangere per l’emozione pensando che ieri un MIO SOGNO si è realizzato : SFILARE ALLA MILANO FASHION WEEK”. Sicuramente l’ex corteggiatrice nella giornata di ieri, 22 settembre, è riuscita a raggiungere un grande traguardo. Una grande emozione, che ha iniziato a provare già dalla sera precedente. Per Ginevra sembrava di tornare indietro, all’esame di maturità. “L’adrenalina e la paura di sbagliare non mi ha fatto chiudere occhio la scorsa notte”.

Ginevra Pisani di Uomini e Donne sfila per la Milano Fashion Week

Ed ecco che Ginevra ringrazia anche tutti i suoi fan, che riescono sempre a rendere tutte le sue emozioni più speciali. La Pisani rivela che le cose più belle devono ancora accadere. Dunque, in futuro l’ex corteggiatrice affronterà sicuramente nuove e interessanti avventure, difficili da dimenticare. Intanto, Claudio condivide nelle sue Storie di Instagram il momento in cui Ginevra ha sfilato. Ancora una volta, la coppia dimostra di essere molto unita e innamorata.