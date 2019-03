UeD, Gian Battista insieme a una dama: Gianni sospetta un nuovo inganno

UeD, Gian Battista del Trono Over inizia a conoscere un’altra dama: Gianni Sperti sospettoso

A Uomini e Donne non mancano le discussioni tra Gian Battista e Gianni Sperti. I due continuano a battibeccarsi all’interno dello studio e non mancano le frecciatine reciproche. Questa volta, nel corso della puntata del Trono Over in onda il 19 marzo, il cavaliere annuncia di aver iniziata una nuova conoscenza con una dama, Anna. Tutti restano stupiti di fronte a questa frequentazione, visto che in pochi si sarebbero aspettati di vedere una donna accettare il suo numero o chiederlo. Inizialmente, come racconta lei stessa, la dama avrebbe rifiutato di conoscere l’uomo, visti i precedenti. Dopo averlo visto una seconda volta in studio, avrebbe cambiato idea, tanto che gli ha poi lasciato il suo numero di telefono. Hanno così iniziato a sentirsi e devono ancora incontrarsi fuori dagli studi. Gianni non riesce a trattenersi e confessa di non riuscire a capire come Gian Battista continui ancora a venire in puntata. Ma non solo, l’opinionista si dichiara stupito del fatto che una donna sia disposta a iniziare una conoscenza con lui.

“Non capisco come mai Gianbattista sia ancora qui, mi stupisco di più che una donna voglia conoscerlo”, ammette Gianni. L’opinionista è molto stupito nel vedere il cavaliere iniziare una nuova conoscenza. Sperti pare fosse sicuro che nessuna dama avrebbe mai voluto conoscerlo, dopo quanto accaduto. Ma ecco che Anna, invece, afferma di aver conosciuto un uomo molto educato e gentile, diverso da come si è presentato le settimane precedenti. La donna sembra abbastanza interessata a Gian Battista, ma non convince Sperti. Quest’ultimo pare avere dei forti sospetti su questa nuova conoscenza del cavaliere. Nessuno riesce più a credere a Gian Battista, il quale però continua a presentarsi in puntata.

UeD, Gian Battista e Anna iniziano la conoscenza: Gianni ha dei dubbi

“Va a finire che noi siamo gli st..zi e lui è quello bravo. Ha trovato l’unica polla per continuare a stare in trasmissione, a meno che sei come lui e hai accettato. Io non vedo l’ora che sparisci”, afferma Gianni infastidito. L’opininista non vede l’ora di vedere il cavaliere lasciare il programma, in quanto convinto che non meriti di stare lì seduto. Anche Tina Cipollari è della stessa opinione del collega, tanto che critica anche lei la situazione. Sperti pare sospetti che tra Gian Battista e Anna ci possa essere un nuovo inganno, per restare il più possibile nella trasmissione.