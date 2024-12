UeD, Genny: ‘scaduto’ il tempo per Alessio. Tronista chiede scusa

In attesa di una nuova puntata di “Uomini e donne” in arrivo oggi pomeriggio su Canale 5, Genny Tigna, ex corteggiatrice di Alessio, è tornata a parlare di quanto accaduto ieri in studio. Il tronista Pecorelli ha abbandonato il programma dopo aver ricevuto una serie di segnalazioni che lo hanno fatto andare via. A CasaLollo 2, la giovane ha rotto il silenzio ed ha espresso la sua opinione sul caso di Alessio per cui aveva una cotta.

Le parole di Genny Tigna

A poche ore dall’inizio di un altro episodio di “Uomini e donne”, Lorenzo Pugnaloni ha pubblicato alcune anticipazioni di CasaLollo2 riguardanti l’ex corteggiatrice Genny Tigna che non ha potuto fare a meno di commentare l’uscita di Alessio Pecorelli dal programma di Maria De Filippi.

“Non me l’aspettavo, ma vedevo cambiato Alessio da un po’. Infatti, ero arrivata con l’intenzione di eliminarmi”. – ha affermato la giovane – Sull’uscita e le segnalazioni di Pecorelli, che vedevano coinvolto anche Mario Cusitore, Tigna afferma: “Mario non mi è mai piaciuto, uno zero. Gli è convenuto andarsene”.

Genny ha poi detto la sua sulle altre corteggiatrici: “Di Serena me lo aspettavo ma è incoerente”. E su stessa ha confermato:

Io non lo cercherò, per me è finita qua

Alessio fuori da Uomini e donne, le sue dichiarazioni

Dopo l’uscita da “Uomini e donne“, anche Alessio Pecorelli ha tenuto a rilasciare alcune dichiarazioni su quanto è accaduto nel programma di Maria De Filippi. Lo ha fatto attraverso un’intervista su Lollo magazine, spiegando di non aver baciato nessuna ragazza nei locali segnalati dalla redazione.

Il diretto interessato ha chiesto scusa pubblicamente per aver violato le regole della trasmissione, frequentando i locali che erano stati vietati per un determinato periodo.

“Però del fatto della relazione esterna non è vero niente. Ero io nelle foto ma non ho abbracciato nessuna, avevo anche le braccia tirate giù, stavo parlando. Poteva essere anche Marco un mio amico boccoloso. – ha affermato – Nei locali dicevo alle ragazze di non mettermi in difficoltà. Segnalazioni, foto in cui non si vede niente, potevo pure cavalcare un asino, era tutto sfocato, sicuramente stavo parlando con Marco perché ero con i miei amici”.

Il suo percorso da tronista non è stato vano, il giovane Alessio si è affezionato a diverse corteggiatrici e in particolare a Genny con la quale aveva iniziato una frequentazione già dalla prima esterna. Tuttavia, da parte della ragazza non è mai stato nascosto un pizzico di gelosia durante le uscite con le altre ragazze. E sarebbe stato proprio questo a farli allontanare.