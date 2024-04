UeD, Gemma insospettisce: Maria la mette con le spalle al muro

La puntata di Uomini e Donne in onda il 3 aprile 2024 inizia con Gemma Galgani e Marco. I due sono usciti insieme per iniziare una conoscenza. Va in onda una parte della loro uscita e poi la dama torinese arriva in studio. Qui spiega di non aver sentito quel trasporto nella conversazione. A detta di Tina Cipollari, a Gemma il cavaliere non sarebbe piaciuto dall’inizio.

“A te le persone serie e per bene non ti piacciono. Ti piacciono quelli che ti offrono rapporti occasionali”, tuona l’opinionista. Tina non capisce cosa potrebbe aver fatto di sbagliato Marco per allontanarla subito. La Galgani continua a sostenere il suo pensiero, dichiarando di non aver trovato con lui la complicità necessaria. Gianni Sperti si dice sospettoso sull’atteggiamento tenuto in questa edizione da Gemma:

“Tu siccome non stai concludendo nulla, sei vittima del tuo personaggio. C’è qualcosa che non mi convince, non ti vedo propensa a conoscere qualcuno le basi per mandarlo via non ci sono”

Persino Maria De Filippi a UeD interviene su Gemma, dicendo che la conversazione tra lei e Marco è stata normalissima. La conduttrice ritiene che la dama torinese dovrebbe dire la vera motivazione: non si sente attratta da lui. Così Maria mette la Galgani con le spalle al muro. La dama ammette, infatti, conferma che è questo il motivo. Allo stesso tempo, De Filippi ritiene che Gemma abbia fatto bene ad accettare di conoscerlo e che Marco sia stato proprio carino con lei.

Tina continua a scagliarsi contro la storica dama, proprio come faceva in passato. Alla fine, Maria chiude la questione chiedendo a Marco di continuare a stare nel parterre dei cavalieri sebbene sia giunto nel programma per conoscere Gemma. Intanto, il pubblico si schiera dalla parte dei due opinionisti ritenendo che la Galgani abbia sbagliato con il cavaliere e che effettivamente non stia concludendo granché in questo periodo.

Uomini e Donne: Jasna vicina a Cristiano, Marcello nervoso

La puntata va avanti con Cristiano e Jasna al centro studio. Tina e Gianni notano le smorfie di Marcello Messina parlano della loro conoscenza. De Filippi trova normale che sia infastidito visto che con Jasna aveva avviato una storia fuori dal programma. Tra loro la relazione si è conclusa davvero male, tanto che ora non si rivolgono parola se non per attaccarsi.

Ed ecco che inizia uno scontro acceso, durante il quale Marcello fatica a guardarla in faccia. Il cavaliere ammette di non provare più stima nei confronti di Jasna. Alla fine, Cristiano accetta di conoscere Giulia, una ragazza appena arrivata nel programma per conoscerlo. Jasna pensa che sia giusto.

Per Barbara De Santi arriva, nel corso di questa puntata di Uomini e Donne, un nuovo cavaliere, Salvatore. Quest’ultimo dichiara di essere un produttore cinematografico e questo incuriosisce la dama. Maria De Filippi appare scocciata, tanto che Barbara glielo fa presente. La conduttrice assicura di no. Per Renata, invece, arriva Gianni e decide anche lei di intraprendere una nuova conoscenza.