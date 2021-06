UeD, Gemma Galgani corteggia una donna? Manetti: “Perderà credibilità”

Gemma Galgani ha concluso il suo percorso a Uomini e Donne senza un uomo quest’anno. Nemmeno Aldo è capitolato ai suoi piedi. Il triangolo, che ha visto protagonista anche Isabella, ha rimescolato le carte in tavole di fronte alla dama torinese disposta ad aprirsi, ma il cavaliere ha detto di no. Ha dovuto incassare l’ennesimo colpo amaro. In una recente ospitata a Uomini e Donne di Maria De Filippi, Luca Zanforlin ha fatto una esternazione che ha strappato un sorriso e che ha portato a una riflessione. L’autore ha dichiarato di rivedersi molto in Gemma e le ha consigliato di allargare la mente, magari buttandosi sulle donne. Lei risposto: “Perchè no?” Forse potrebbe essere più fortunata dal momento che in tutti questi anni le sue frequentazioni sono naufragate.

A settembre Gemma Galgani corteggerà una donna? Davanti a queste ultime dichiarazioni Giorgio Manetti è rimasto sbigottito. L’ipotesi non ha convinto il Gabbiano che con la Galgani ha avuto una storia d’amore durata circa otto mesi nel 2015. Intervistato dal settimanale NuovoTv ha dichiarato che ognuno è libero di amare chi vuole, ma se Gemma vuole rivolersi al pubblico femminile in un certo modo crede che la cosa si commenti da sola:

“Perderebbe completamente credibilità, visto che da dodici anni dice di cercare un uomo”

Giorgio crede che quello che dice Gemma Galgani entrerà a far parte degli annali della televisione. Personaggi come lei sfruttano il piccolo schermo per illudere o raccontare realtà inesistenti. Tocca al pubblico da casa intelligente comprendere che cosa sia vero e cosa no. A differenza della torinese, che di recente si è vaccinata, Giorgio Manetti sembra non sentire la mancanza della tv. A quest’ultima preferisce il grande schermo.

Spera di ricevere una proposta cinematografica. Nelle prossime settimane sarà proprio sul set di un film, Uno Strano Weekend al Mare, dove reciterà anche Sossio Aruta, compagno di Ursula Bennardo dalla quale ha avuto una figlia. La pellicola è diretta da Marco Frosini e Alessandro Ingrà. Non sarà la sua prima esperienza: ha già recitato nel cortometraggio di Domenico Costanzo A Killer for a Friend. Inoltre si è buttato in un progetto di moda e ha fondato il suo marchio.