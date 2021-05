Gemma Galgani di UeD si è vaccinata: “Ecco quale siero ho ricevuto”

By

La dama del Trono Over si è vaccinata: l’annuncio con tanto di filmato social

Gemma Galgani, 71 anni, nota dama torinese di Uomini e Donne protagonista del Trono Over, tramite i suoi profili social ha reso noto di essersi vaccinata, riprendendo con un video il momento in cui ha ricevuto l’inoculazione del siero. Tra i commenti al post, c’è chi ha domandato alla donna piemontese quale cura abbia ricevuto. La dama non si è sottratta al quesito, rivelando che le è stato somministrato il vaccino AstraZeneca.

Tanti i fan che hanno commentato il filmato. Tra le prime, ‘l’amica’ di Trono Ida Platano che ha scritto un dolce “Amore“. Gemma ha anche fatto da sponsor alla campagna vaccinale aggiungendo al post gli hashtag #nientepaura #vaccinatevi e #nofear.

Gemma Galgani e il percorso a Uomini e Donne

La 71enne torinese ha acquisito popolarità grazie al programma Uomini e Donne, in cui è presenza fissa da parecchi anni. Seguitissimo dal pubblico fu il rapporto che ebbe con ‘Il Gabbiano’, Giorgio Manetti. La love story fu ricca di colpi di scena, con tanto di tira e molla. Alla fine il toscano decise di tagliare definitivamente il cordone ombelicale con il dating show di Maria De Filippi per non farvi più ritorno. Ed è stato di parola.

Manetti, da quando ha lasciato la trasmissione, ha più volte pungolato l’ex Gemma, assicurando che non troverà mai l’anima gemella per il semplice fatto che è più innamorata delle telecamere televisive piuttosto che dei sentimenti per un ipotetico cavaliere.

Le ultime stilettate Giorgio le ha lanciate nei giorni scorsi. In un’intervista ha invitato il pubblico a chiedersi per quale motivo la torinese non trovi mai l’amore corrisposto. Naturalmente la domanda è stata più che retorica. Inoltre ‘Il Gabbiano’ ha detto che ultimamente lo show pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset lo trova meno allettante e interessante rispetto a qualche anno fa.

Manetti ha anche definitivamente chiuso le porte a un suo eventuale ritorno a UeD. Oggi ha altri progetti che non contemplano più lo studio di Maria De Filippi. Anche perché da tempo è felicemente fidanzato. Insomma la sua dama ce l’ha già!