UeD Gemma e Paolo primo bacio, Maria li blocca: “Esempio non giusto”

A Uomini e Donne Paolo si dice pronto a baciare Gemma Galgani in studio, di fronte alle telecamere e ai presenti. A sfidarlo è Tina Cipollari, la quale è convinta che non sia realmente disposto a lasciarsi andare fisicamente con la dama torinese. L’opinionista crede che l’uomo non potrebbe mai essere attratto esteticamente da Gemma. Proprio per dare una risposta a questa affermazione, Paolo si alza dalla sua sedia e chiede a Maria De Filippi se può raggiungere la Galgani e darle il primo bacio. Questa registrazione risale allo scorso 4 settembre, i due ancora non si sono incontrati per fare un’esterna insieme. Proprio per tale motivo, Gemma e Paolo non hanno avuto modo di parlare da soli faccia e faccia. La conduttrice spiega così che il bacio non è ancora arrivato poiché non si sono visti fuori dallo studio. Paolo non perde tempo e sembra voler dimostrare a tutti di essere davvero interessato a Gemma, tanto che si alza immediatamente dalla sua sedia. A bloccare il tutto ci pensa Maria.

UeD, Paolo pronto a baciare Gemma: Maria De Filippi blocca tutto

“No, secondo me no. Non mi sembra un esempio giusto da dare in televisione“, risponde così Maria De Filippi quando le viene chiesto se Paolo può baciare Gemma in studio. La conduttrice può far avvenire ciò solo se entrambi indossano la mascherina. Per il cavaliere, però, questo non sarebbe un vero bacio. Maria spiega che permettere loro di baciarsi di fronte alle telecamere non sarebbe un buon esempio, in questo periodo. I partecipanti del Trono Over e quelli del Trono Classico hanno, infatti, la possibilità di avvicinarsi solo indossando la mascherina. Dare la possibilità a Gemma e Paolo di toglierla e avere un contatto fisico così riavvicinato non è, per la De Filippi, una cosa giusta da fare.

Gemma e Paolo, non arriva ancora il primo bacio a Uomini e Donne: Maria De Filippi non lo permette

Nessun bacio in studio, dunque, tra Gemma e Paolo. Maria non lo permette, continuando a rispettare le regole. La conduttrice ci tiene a precisare che tutti i presenti sono risultati negativi al test del Coronavirus, sennò non sarebbero potuti entrare in studio. Nonostante ciò, non può dare un cattivo esempio ai telespettatori, permettendo ai due di scambiarsi il bacio. Le anticipazioni rivelano che Gemma e Paolo escono insieme e si baciano, ma dopo ciò avviene la rottura!