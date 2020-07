UeD Gemma e Nicola, la (non) storia: perché nessuno crede alla relazione

Altra estate, altro gossip su Gemma Galgani. Sembra ormai essere diventato un mantra a cadenza annuale il chiacchiericcio estivo sulla dama del Trono Over di Uomini e Donne. Senza dubbio la diretta interessata non fa nulla per placare gli spifferi sul suo conto, che puntualmente si scatenano tra giugno e inizio settembre, vale a dire nel periodo in cui il programma di cui è protagonista da anni va in pausa. Questa volta, tra le pagine del gossip, al suo fianco compare Nicola Vivarelli, noto anche come Sirius, giovane ufficiale di marina che sostiene di essersi invaghito della torinese (hanno 44 anni di differenza, lui 26, lei 70). I due, terminate le registrazioni della stagione 2019-2020, hanno lasciato intendere di voler proseguire la conoscenza. Ora però gli incontri si sono interrotti. Vivarelli afferma che sarebbe la Galgani a sottrarsi alla frequentazione. Il punto però è un altro. Cioè il solito che si ripete ogni estate: possibile che Gemma sia perennemente indecisa sul da farsi con un eventuale partner e poi finisce sempre tutto in una bolla di sapone? Detto francamente: ci sono, se non zero, pochissime pochissime possibilità che Nicola e Gemma proseguano la loro storia (saremmo ben lieti di essere smentiti dai fatti, ma dubitiamo che così sarà. Nel qual caso saremo pronti a fare mea culpa).

UeD Gemma e Nicola, una (non) storia già scritta

Non è un mistero che in tantissimi pensino che Gemma e Nicola non avranno alcun futuro insieme. E un motivo c’è. Basta vedere lo ‘storico’ delle pseudo-relazioni estive della dama per capire come quasi certamente andrà a finire la faccenda, ossia con un ‘saluti e baci’. Non c’è nemmeno troppo da girarci attorno sul fatto che c’è come un dubbio – usando un eufemismo – che il presunto tira e molla sia sostenuto anche dai diretti interessati per un ritorno di visibilità. Certo si è nel campo delle ipotesi, ma almeno il racconto noto della situazione dice che Vivarelli e la Galgani sono più che distanti. Insomma, per farla breve i risvolti della storia pare che esistano solo sulle riviste e sui siti di cronaca rosa. Nel concreto sembrerebbe esserci poco o nulla. Un film già visto, se si guarda alla torinese, nelle estati precedenti. Dunque? A che gioco si sta giocando?

UeD Gemma e la presenza nel programma

Gemma e Nicola costruiranno un percorso comune… Chi ci scommetterebbe mai? E chi invece scommetterebbe che il prossimo settembre tutto finirà in fumo e la dama del Trono Over tornerà a essere una presenza fissa nella trasmissione di Canale 5 nuovamente impegnata alla ricerca dell’amore vero? Stavolta la scommessa la facciamo noi: scommettiamo che una risicatissima percentuale sposerebbe la prima opzione (‘Gemma e Nicola, e vissero felici e contenti…’), a favore della seconda. Forse perché c’è come la sensazione di vedere una (non) storia già scritta più volte.