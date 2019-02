UeD, Francesca Del Taglia criticata dopo la scelta di Lorenzo: la risposta alle offese

Francesca Del Taglia criticata dopo la scelta di Lorenzo: le accuse del Web

Francesca Del Taglia e Eugenio Colombo hanno partecipato alla scelta di Lorenzo Riccardi. Insieme a loro c’erano altre coppie storiche di Uomini e Donne, ma per loro sono arrivate diverse critiche oggi. Francesca ha voluto rispondere punto per punto a chi l’ha criticata e offesa anche, per certi versi. Poco fa per esempio ha risposto a chi l’ha accusata di ritoccare le foto per risultare più magra. Secondo queste persone, infatti, siccome in televisione Francesca può sembrare più in carne allora è sicuramente così nella realtà. Questa la sua risposta: “Allora innanzitutto fatevi i ca..i vostri. Cosa ve ne frega se son magra o se son grassa? Questo già non lo capisco. L’ho sempre detto che vengo male in televisione”. Poi si è inquadrata nel video su Instagram per far vedere che effettivamente è in gran forma. “C’è chi è telegenico e chi no, purtroppo io vengo male”, ha ribadito poco dopo.

Uomini e Donne, Eugenio e Francesca criticati per il bacio alla scelta di Lorenzo

Ma già stamattina si era rivolta a chi l’ha criticata. Per esempio per come era vestita: “Volevo dire alle persone che mi stanno infamando per come ero vestita che a me piace vestirmi in quel modo. Ognuno ha i suoi gusti, a me piace quella tuta da morire”. E non solo critiche per l’abbigliamento, perché pare che a qualcuno abbia dato fastidio anche il fatto che Eugenio e Francesca si siano baciati quando sono caduti i petali rossi. L’ex corteggiatrice ha voluto così precisare una cosa: “Noi siamo così, ci baciamo ovunque da sei anni. Non vedo quale sia il problema. La stanza era enorme, se in primo piano ci sono i tronisti e dietro ci siamo noi e comunque ci riprende la telecamera non vedo quale sia il vostro problema. Se vi da fastidio la felicità e l’amore altrui, io fossi in voi mi fare due domandine perché tanto bene non state”.

Eugenio e Francesca, l’emozione per i petali rossi alla scelta nel castello

Effettivamente deve essere stato molto emozionante per le coppie di Uomini e Donne presenti alla scelta di Lorenzo ricevere i petali rossi. Sarà stato un po’ come rivivere la loro scelta, no? E infatti lo ha confermato sempre Francesca: “È stato bellissimo riprendere per la seconda volta in testa i petali rossi. Tutte le coppie infatti in quel momento si sono messe a ballare e si sono baciate. Ora noi eravamo nell’inquadratura e quindi solo noi infamati”. E ha chiosato così: “Comunque, le vostre offese mi entrano di qua e mi escono di là. Detto questo, buona vita a tutti”. Per fortuna lei si è goduta la serata senza pensare alle critiche ed è molto felice per Lorenzo e Claudia, che stanno finalmente insieme.