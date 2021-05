UeD focus ascolti 2020/21: le scelte più seguite e quelle meno interessanti

Tempo di bilanci in ‘casa’ Uomini e Donne. Nelle scorse ore è andata in onda l’ultima scelta della stagione del programma pomeridiano di Canale Cinque condotto da Maria De Filippi. Nella fattispecie Giacomo Czerny ha deciso di lasciare gli studi del dating show con Martina Grado. Prima di tale scelta, nel corso dell’edizione 2020/2021, ci sono stati altri cinque momenti clou, con relative scelte, del Trono Classico. E quale è stato l’evento che più ha interessato il pubblico dello storico show della rete ammiraglia Mediaset? Il blog Isa e Chia ha scandagliato i dati inerenti all’Auditel, tirando le somme e mostrando quale storia è risultata la più avvincente per i telespettatori.

Uomini e Donne, scelta Giacomo Czerny e Martina Grado : vista da 2.978.000 spettatori con il 21.3% di share.

: vista da 2.978.000 spettatori con il 21.3% di share. Uomini e Donne, scelta Jessica Antonini e Davide Lo Russo vista da 2.809.000 spettatori con il 21.86% di share.

vista da 2.809.000 spettatori con il 21.86% di share. Uomini e Donne, scelta Sophie Codegoni e Matteo Ranieri vista da 3.022.000 spettatori con il 22.9% di share.

vista da 3.022.000 spettatori con il 22.9% di share. Uomini e Donne, scelta Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto vista da 2.993.000 spettatori con il 23.2% di share.

vista da 2.993.000 spettatori con il 23.2% di share. Uomini e Donne, scelta Samantha Curcio e Alessio Ceniccola vista da 2.986.000 spettatori e con il 24% di share.

vista da 2.986.000 spettatori e con il 24% di share. Uomini e Donne, scelta Davide Donadei e Chiara Rabbi vista da 3.511.000 spettatori con il 24.5% di share.

UeD le coppie della stagione 2020/2021: chi sta durando e chi si è già detto addio

Per il momento tutte le love story imbastite quest’anno grazie allo show sono ancora in atto, eccezione fatta per la coppia, o meglio ex, formata da Sophie Codegoni e Matteo Ranieri. Naturalmente alcuni rapporti sono più ‘rodati’ di altri, in quanto sono in corso da qualche mese. Per Giacomo Czerny e Martina di Grado, invece, il viaggio d’amore è iniziato poche ore fa e dunque è ancora tutto da scoprire. Il tempo dirà se la scelta è stata azzeccata oppure no. Quel che è certo è che Carolina Ronca ha subito il colpo per non essere stata scelta. La giovane non ha trattenuto le lacrime, lasciando trapelare tutto il suo sconforto.