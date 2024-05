UeD finito: focus ascolti stagione e chi tornerà del cast a settembre

Un’altra stagione di Uomini e Donne si è conclusa, un altro successo è stato messo in bacheca da Maria De Filippi che ancora una volta si è confermata una assoluta garanzia, assicurando quotidianamente al pomeriggio di Canale Cinque ascolti record. Tanto per cambiare la concorrenza di Rai Uno è stata polverizzata. Il dating show è stato anche nel 2023/2024 il programma più visto della fascia che va dalle ore 14.45 alle ore 16.10. Un viaggio lungo otto mesi e mezzo (prima puntata in onda l’11 settembre, l’ultima il 24 maggio) in cui non ci sono state battute d’arresto. Anzi si sono verificati degli exploit che hanno fatto volare lo share dell’ammiraglia Mediaset in alcuni giorni attorno al 30% di share.

Lungo tutta la stagione UeD ha saputo raccogliere in media tra i 2.5 e i 2.7 milioni di telespettatori. Tradotto in termini di share, la forbice ha oscillato tra il 25 e il 27%. In alcuni giorni si sono verificati importanti picchi. Ad esempio martedì 26 marzo, in concomitanza con la messa in onda della scelta del tronista Brando, gli utenti incollati davanti alla tv sono stati 3 milioni, per la precisione 2 milioni e 938mila. Numeri che tutte le altre trasmissioni di quella fascia oraria si sognano. Basti pensare che Caterina Balivo, che interseca Maria De Filippi per un’ora abbondante di trasmissione, ha ottenuto in media circa 10 punti di share in meno.

Uomini e Donne confermatissimo su Canale Cinque: cast fisso non cambia

Naturalmente, con un simile ruolino di marcia, Uomini e Donne è più che confermato su Canale Cinque nella prossima stagione. Il dating show, conclusa la 28esima edizione, tornerà in onda come di consueto a settembre con la 29esima stagione. Salvo colpi di scena, il cast fisso non cambierà: Gianni Sperti, Tina Cipollari e Tinì Cansino saranno di nuovo gli opinionisti. Nel frattempo Maria De Filippi è già al lavoro su un altro progetto, vale a dire Temptation Island.

Come è noto non conduce lei, bensì Filippo Bisciglia. Il reality è però prodotto dalla sua casa di produzione, la Fascino pgt. ‘Queen Mary’ svolge gran parte del lavoro dietro le quinte. Una volta terminate le registrazioni della trasmissione, a cui farò seguito la messa in onda probabilmente a giugno/luglio, sarà tempo per un po’ di vacanze. Dopodiché di nuovo al lavoro: anche la prossima stagione sarà zeppa di impegni. Sicuramente la De Filippi tornerà al timone, oltreché di UeD, anche di Tu si que vales, Amici e C’è posta per te.