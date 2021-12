UeD, Federico Mastrostefano dopo anni svela un retroscena sul suo trono

Federico Mastrostefano è uno di quei volti di Uomini e Donne, per chi segue da sempre i troni, impossibili da dimenticare. Ma che fine ha fatto l’indimenticabile ex tronista? Sono passati ben 11 anni dal momento in cui si ritrovò seduto sul trono e oggi è sempre lui, con il sorriso stampato in volto. Decide di svelarsi in una nuova intervista su Today, a cui rivela un retroscena del dietro le quinte. Sicuramente il suo percorso non procedeva nel migliore dei modi. Infatti, non spuntano fuori dinamiche e lui appariva bloccato.

Ed ecco che lui stesso ammette: “Ero un po’ personaggio inesistente”. Spiega che non riusciva a creare delle dinamiche perché doveva ancora riprendersi dalla storia che in quel periodo aveva chiuso con la sua ex fidanzata. A questo punto dell’intervista, Federico Mastrostefano ricorda questo retroscena della sua esperienza, che ovviamente non andò in onda.

“La redazione mi invitò a scegliere perché si rendevano conto che non andavo”

Dopo essere stato spronato da chi lavora dietro le quinte dello show di Canale 5, si ritrovò a fare un’esterna con ben tre corteggiatrici. “Forse perché avevo alzato un po’ il gomito, le ho baciate tutte e tre e da li è partito il mio personaggio”, ricorda l’ex tronista di Uomini e Donne. In questo momento, nel percorso di Mastrostefano arrivò una vera e propria svolta. E la De Filippi glielo fece notare.

“Maria nel dietro le quinte mi diede del pazzo, ridendo, e proprio quel giorno andammo a pranzo tutto insieme (avevo voltato pagina, finalmente riuscivo ad essere me stesso)”

La padrona di casa gli diede così la sua benedizione, consigliandogli di divertirsi e godersi il ruolo di tronista. Ed ecco che da quel momento in poi i telespettatori iniziarono a interessarsi alle dinamiche create da Federico nel programma. Decise di partecipare “per gioco”, in quanto voleva ingelosire la sua ex fidanzata.

Inizialmente il suo intento era quello di corteggiare Paola Frizziero. La redazione, però, vide qualcosa in lui e decise di farlo diventare il nuovo tronista. Questa esperienza dal punto di vista economica lo aiutò molto. Una volta concluso il suo percorso, ebbe modo di dedicarsi a sponsor e serate. Successivamente realizzò il suo sogno nel cassetto, approdando all’Isola dei Famosi.

Ma c’è una cosa che cambierebbe del suo percorso nel programma di Maria De Filippi:

“Che Pamela non me ne voglia, perché le voglio bene ed è una mia amica, non avrei scelto nessuno, non ero pienamente convinto, infatti poco dopo la scelta ci siamo lasciati”

Rifarebbe tutto “altre 10 volte”, ma oggi non può e non vuole tornare: è felicemente fidanzato con Veronica da quattro anni. Se fosse single farebbe sicuramente il Trono Over e specifica “non per corteggiare Gemma”, con la sua solita ironia.

Nonostante tutto, Federico Mastrostefano non è rimasto in contatto con nessuno del programma. Continua comunque a seguire le nuove edizioni e sottolinea che “Maria è semplicemente geniale”. Impossibile per lui trovarle un difetto.

In particolare, fa notare come sia stata brava a unire i troni con gli Over e ad aggiungere il trono di Andrea Nicole. La padrona di casa è riuscita così a “portare in tv quello che c’è nella vita reale”.

Oggi Federico è istruttore di nuoto, la sua grande passione, e sta realizzando tutti i progetti che aveva in testa. Con i suoi followers ha un bel rapporto, ma non vive di social.