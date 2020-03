UeD, Federica Spanò si svela sulla lite con Irene: “Adesso basta!”

UeD, Federica Spanò si svela sulla lite con Irene Capuano: l’ex corteggiatrice rivela la sua verità

Federica Spanò e Irene Capuano a Uomini e Donne avevano instaurato una bellissima amicizia, che però in queste settimane è naufragata. Tra le due romane è avvenuta una lite che sta incuriosendo non poco il pubblico. Oggi a parlarne ci pensa Federica in una nuova intervista sul Magazine del programma. L’ex corteggiatrice ammette che sta vivendo una situazione molto stressante. Non si aspettava che tutto questo potesse causare polemiche sui social. In un attimo si è ritrovata invasa da continui attacchi e messaggi da parte dei fan della Capuano. Federica non vuole passare per quella che non sente di essere e oggi sceglie di svelare la sua verità. L’ex corteggiatrice spera che in questo modo possa finalmente mettere la parole fine a questa storia. Al centro della lite tra le due amiche romane c’è, appunto, un ragazzo, con cui la Spanò si è incontrata a Milano.

Come aveva già dichiarato qualche giorno fa, Federica sente di non aver rubato il ragazzo a nessuno: “Tra lei e il ragazzo in questione non c’è mai stato assolutamente nulla. Mi aveva parlato di questa persona senza troppo coinvolgimento”. Proprio per tale motivo, è convinta di non aver fatto alcun torto alla Capuano, soprattutto perché non ha avviato una storia con il ragazzo in questione. Irene sostiene che Federica si è recata a Milano per incontrarsi di nascosto con lui, ma in realtà non è questo il motivo. La Spanò precisa di essere andata nel capoluogo lombardo per la Milano Fashion Week. L’incontro con il ragazzo sarebbe stata una semplice coincidenza.

UeD, Federica Spanò non ha alcuna intenzione di cercare una riappacificazione con Irene Capuano dopo quanto accaduto

È stata lei stessa a informare Irene sul suo incontro con il ragazzo in questione. Non pensava, però, che avrebbe avuto questa reazione. “Non sto vivendo bene tutto quello che sta succedendo”, afferma la Spanò, profondamente rammaricata. Federica non ha intenzione di rivelare il nome del ragazzo per cui è nata questa lite. Dopo quanto accaduto, sembra proprio che tra le due romane non ci sarà mai una pace. Come lei stessa afferma, Federica non cercherà una riappacificazione con Irene: “No, perché non credo di aver sbagliato”. Non solo, poi dichiara: “Ci tengo a precisare che parliamo di un incontro durato poco più di un’ora, nulla di più. D’ora in avanti, però, andremo ognuna per la sua strada.” Al momento, la Spanò si dichiara single e non è neppure interessata ad approfondire la conoscenza con questo ragazzo.

Federica Spanò dice basta a tutta questa storia, la reazione di Irene Capuano

“Voglio chiudere questo capitolo. Esistono i telefoni, le case e gli amici in comune per confrontarsi e parlare di tutto questo, non i social. Mi sono ritrovata a dover dare spiegazioni pubbliche andando contro la mia privacy, solo perché costretta dai continui messaggi che ricevevo. Adesso basta, scrivo la parola fine”, così Federica cerca di chiudere per sempre tutto questo caos nato sui social. Intanto, Irene su Instagram reagisce così a questa intervista: “Non arriverà nessuna risposta perché uno mi sono rifiutata e due quello che dire l’ho detto due settimana fa. Quindi peace”.