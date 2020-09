UeD Facundo eliminato, i modi non piacciono e il web reagisce: “Schifo”

Facundo a Uomini e Donne viene eliminato da Jessica Antonini e Sophie Codegoni. I modi utilizzati dai presenti in studio non piacciono al pubblico, che su Twitter commenta negativamente quanto accaduto. C’è chi approva la scelta presa dalle troniste, ma che non riesce ad accettare il fatto che un ragazzo sia stato mandato via in un questo modo. Una buona parte dei telespettatori ha approvato, invece, l’intervento di Maria De Filippi. Il tutto accade quando Jessica fa sapere di aver parlato nuovamente con Facundo. Sin da subito, i due hanno fatto intendere di non essere compatibili. Infatti, sono diverse le discussioni a cui i telespettatori hanno assistito nel corso delle passate puntate. Ora il corteggiatore racconta di essersi semplicemente avvicinato a Jessica per chiederle scusa e per ribadire ciò che aveva dichiarato precedentemente. Il fatto che abbia perso tempo a parlare con la Antonini, porta Sophie a prendere la decisione di chiudere qui la loro conoscenza. Facundo non ci crede e continua a restare seduto nella sua sedia. A fargli capire che deve lasciare lo studio ci pensano Gianni Sperti e Maria De Filippi.

UeD, Facundo eliminato da Jessica e Sophie: Gianni e Maria intervengono

Facundo, sebbene sia stato eliminato, continua a discutere con Jessica e Sophie. L’istruttore di fitness è convinto che le due troniste non abbiano compreso le sue intenzioni. Il modo di fare della Antonini non convince il pubblico, che ancora una volta commenta il tutto definendola ‘arrogante’. Intanto, Gianni interviene e chiede all’argentino di lasciare lo studio: “Per alzarti e andare a casa non ce l’hai le pa..e. Quanto dobbiamo aspettare prima che tu alzi il c..o e te ne vai”, dichiara infastidito Sperti rivolgendosi a Facundo. Il corteggiatore appare perplesso e sembra non aver ancora compreso che è stato eliminato dalle due troniste. Maria fa notare che, se né Sophie né Jessica sono più interessate a conoscerlo, non ha senso che rimanga nel programma. L’argentino, però, non si alza dalla sua postazione e la conduttrice mette fine a questa situazione imbarazzante.

Facundo eliminato da Uomini e Donne: il pubblico reagisce sui social

Sicuramente non c’è mai stata una grande simpatia da parte dei telespettatori nei confronti di Facundo, ma i modi utilizzati dai presenti in studio per invitarlo a lasciare il programma non piacciono. “Se vuoi lo diciamo anche in argentino, ma te ne devi annà”, dichiara Maria. A questo punto, l’argentino sale le scale, saluta il pubblico e se ne va. Intanto, sui social è impossibile non notare alcuni commenti. “Comunque sicuramente Facundo non voleva mollare la sedia ma ciò non toglie che sia stato maltrattato da tutti in maniera vergognosa” e ancora “Che schifo comunque il modo in cui hanno trattato Facundo”. Questi sono solo alcuni dei commenti riguardanti l’uscita di scena di Facundo!