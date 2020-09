Trono Classico Jessica, la frase scatena il web: il pubblico si ricrede

Una frase di Jessica Antonini a Uomini e Donne scatena l’ira dei telespettatori sul web. Il pubblico di Canale 5 si scaglia contro la tronista, che oggi se la prende con Davide, il suo corteggiatore. In particolare, la tatuatrice tira fuori un discorso fatto dal ragazzo durante una loro esterna, che riguarda Sophie Codegoni. Il corteggiatore aveva dichiarato che avrebbe voluto fare qualche domanda a quest’ultima. E mentre la 18enne si trova al centro dello studio con Facundo, Jessica ammette di essere curiosa di scoprire cosa Davide vorrebbe chiederle. Il ragazzo confessa che uscirebbe in esterna con Sophie, se gli venisse chiesto, ma solo per curiosità. Se dovesse esserci una seconda uscita, si tratterebbe di interesse e si tirerebbe indietro. Ma la Codegoni fa subito sapere di non avere alcuna intenzione di mettersi tra Jessica e Davide. Di fronte alle dichiarazioni del corteggiatore, la Antonini non reagisce affatto bene, anzi. La sua reazione, però, scatena l’ira del pubblico!

Trono Classico, la reazione di Jessica Antonini contro Davide fa infuriare i telespettatori

Una reazione, quella di Jessica, che non viene per nulla apprezzata dai telespettatori. Inizialmente il pubblico elogiava la nuova tronista, per i suoi modi di fare e la sua calma. Ma ora qualcosa è cambiato. Su Twitter gli utenti, che stanno seguendo la puntata, si scagliano contro la Antonini, affermando di trovarla arrogante e poco carina nei modi. Il motivo? Jessica fa notare a Davide che è un corteggiatore e non un tronista, dunque non sarebbe nei panni di poter prendersi del tempo per decidere chi conoscere. “Sei a fare il corteggiatore mio. Non è nei panni di poterlo fare, perché altrimenti se ne va”, dichiara Jessica parlando della situazione. Il problema, però, non si pone visto che il ragazzo ribadisce di non essere attualmente interessa a conoscere Sophie.

Jessica Antonini a Uomini e Donne delude il pubblico, che si ricrede su Sophie Codegoni

Nel corso di una delle passate puntate, Jessica aveva avuto un piccolo battibecco con una corteggiatrice, a cui aveva fatto notare le diverse posizioni. Questa volta, fa lo stesso discorso a Davide e questo al pubblico non piace! Sono tanti coloro che invitano la tronista di Uomini e Donne a scendere dal piedistallo e che si stanno ricredendo su Sophie! Ebbene, la Codegoni aveva generato non poche critiche sui social. Il pubblico pensava, infatti, che si sarebbe ritrovato di fronte a una ragazza immatura. “Sophie sarà pure piccola e rifatta ma almeno è educata e gentile con i suoi corteggiatori”, scrivono sui social, facendo il paragone con Jessica. Il parere del pubblico, pertanto, si è ribaltato completamente. Nonostante ciò, ci sono ancora molti telespettatori che sostengono la Antonini