UeD Fabio e Violeta positivi al Covid-19 dopo il test: parla la coppia

UeD Fabio Colloricchio e Violeta positivi al Covid-19 dopo il test: parla la coppia

Fabio Colloricchio e la fidanzata Violeta Mangrinyan sono entrambi risultati positivi al test del Covid-19. A dare la notizia è stata la stessa coppia attraverso i propri profili social. Oggi la spagnola e l’ex tronista di Uomini e Donne, che ha vissuto una love story con Nicole Mazzocato, stanno bene e hanno superato la patologia. Inoltre hanno informato di avere gli anticorpi e di non essere più un pericolo per gli altri, in riferimento a possibili contagi. “Una luce alla fine del tunnel”, ha dichiarato Fabio nel post veicolato su Instagram in cui ha parlato della vicenda personale sua e della compagna.

“Oggi abbiamo fatto il test del Coronavirus con Violeta Mangrinyan ed entrambi siamo risultati positivi per le IgG”, scrive Fabio che aggiunge: “Ciò significa che abbiamo avuto il Covid -19, l’abbiamo superato e ora abbiamo gli anticorpi. Siamo immuni e non contagiamo nessuno”. “La verità – prosegue l’ex tronista di Uomini e Donne – è che era una delle più grandi gioie che abbiamo avuto in tutto questo tempo. Questo almeno ci ha fatto vedere per un secondo la luce alla fine del tunnel!”. Colloricchio, quindi, conclude: “Consiglio a tutti coloro che hanno dubbi se ce l’hanno o no di provare il test! È molto importante essere in grado di superare questo virus insieme”.

UeD Fabio Colloricchio e Violeta: sintomi e scelte sul test

Fabio e Violeta avevano già avvertito i sintomi del Coronavirus nelle scorse settimane. Circa un mese fa dichiaravano: “Non abbiamo usufruito del Sistema Sanitario perché altre persone ne hanno più bisogno”. La coppia aveva infatti detto di aver avuto dei sintomi, ma che non si erano sviluppati in modo grave e preoccupante. Da qui la scelta di attendere che la situazione emergenziale si calmasse per poter effettuare il test.