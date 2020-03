Colloricchio e Violeta, sintomi da Covid-19: la scelta dopo la scoperta

Violeta Mangriñán e Fabio Colloricchio assenti a Supervivientes forse per il Covid-19

Violeta Mangriñán e Fabio Colloricchio potrebbero essere stati colpiti dal Coronavirus: a dirlo sono stati proprio loro in un video recente che è stato mandato in onda a Supervivientes, survival show di cui sono stati concorrenti e di cui sono attuali opinionisti e collaboratori. Entrambi non si sono presentati proprio per questo motivo all’ultima puntata andata in onda di domenica, e in un filmato hanno voluto spiegare il motivo anche per dare delle indicazioni precise al pubblico spagnolo in un momento così difficile per il mondo intero.

Fabio e Violeta, il video-annuncio che spiega come si sono comportati dopo i sintomi da Coronavirus

Fabio e Violeta non hanno voluto indagare a fondo sul loro problema perché hanno dei sintomi molto lievi: nel filmato mandato in onda hanno spiegato chiaramente hanno deciso di restare a casa non appena avuti i primi sospetti. “Non abbiamo usufruito del Sistema Sanitario – queste le loro parole – perché altre persone ne hanno più bisogno”. Un comportamento esemplare, quello degli ex concorrenti di Supervivientes che intanto continua ad andare in onda tra uno scandalo e l’altro; ricordiamo al riguardo che tutti gli eliminati sono rimasti bloccati in Honduras poiché è vietato far ritorno in Spagna dopo le ultime decisioni governative.

Supervivientes, cos’hanno raccontato Fabio e Violeta sui sintomi: “Siamo fortunati”

L’ultima puntata ha visto Fabio e Violeta spiegare pure che si ritengono “fortunati” perché “ci sono persone con un respiratore in ospedale e persone che non possono accedervi e muoiono”: al momento loro hanno tutti i sintomi del Covid-19, dalla febbre bassa alla perdita di gusto e olfatto, ma sembrano aver reagito bene. Nello stesso filmato li si vede esortare la gente a uscire poco di casa e a non cercare giustificazioni di alcun tipo per fare un giro o prendere aria: ne va dalle salute di tutti. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo.