UeD, ex volto una furia: “Barbara De Santi denunciata per stalking”

Le prime puntate della nuova edizione di Uomini e Donne sono caratterizzate dal grande ritorno di Barbara De Santi. La storica dama, che il pubblico ha conosciuto per la prima volta nel 2013, è pronta a rimettersi in gioco nello studio dove ha, per anni, regalato vari colpi di scena. I suoi fan stanno festeggiando e non vedono l’ora di rivederla sul piccolo schermo, dall’11 settembre. Ma ecco che c’è qualcuno che storce un po’ il naso per il ritorno di Barbara del Trono Over. Tra chi non apprezza la presenza della dama nel dating show di Maria De Filippi c’è un ex cavaliere, Paolo Marzotto.

Quest’ultimo pare abbia denunciato per stalking Barbara di recente. A rivelarlo sarebbe stato lui stesso, secondo quanto afferma il blogger Domenico Monsellato, il quale racconta di aver ricevuto un messaggio in Direct su Instagram proprio da Paolo. L’ex cavaliere gli avrebbe scritto quanto segue:

“A Uomini e Donne fanno rientrare tutti, anche chi ha una denuncia per diffamazione e stalking, denuncia fatta dal sottoscritto Paolo Marzotto, denuncia penale per diffamazione e stalking. Era dal 28 di marzo che mi chiamava anche di notte con un numero privato. Addirittura la signora Barbara de Santi mi ha bloccato in tutte le piattaforme Instagram e Facebook”

Queste le parole che Marzotto avrebbe scritto al blogger per far sapere a tutti che avrebbe denunciato Barbara per stalking. E sarebbe questo il motivo per cui l’ex cavaliere avrebbe dato inizio a una polemica per il ritorno della De Santi a Uomini e Donne. Mentre lei torna in studio, altri due volti storici del programma sembrano ormai essere fuori dal parterre.

Dopo tanti anni, pare che sia arrivato per Armando Incarnato il momento di salutare il Trono Over. Stesso discorso vale per Riccardo Guarnieri. Non si sa se l’assenza, per entrambi, sia dovuta a una scelta personale oppure a una decisione presa dalla redazione.

Uomini e Donne, Paolo Marzotto: da Gemma alla denuncia a Barbara

Paolo Marzotto è stato un cavaliere del Trono Over, che inizialmente si è fatto notare con la sua conoscenza con Gemma Galgani. Dopo alcune incomprensioni, lui stesso ha deciso di interrompere il corteggiamento. Subito dopo si è avvicinato a Sabrina Travagliani, con cui ha avviato una relazione fuori dal programma.

Nel 2022 hanno festeggiato tre anni d’amore, ma ecco che tutto è finito, in modo abbastanza burrascoso. Paolo ha annunciato, attraverso i social network, la rottura. Dopo la fine della loro relazione, è intervenuta anche Sabrina, la quale ha spiegato di aver nominato un legale per tutelare se stessa e sua figlia. L’ex dama aveva concluso il suo annuncio dichiarando di non voler entrare nei dettagli della vicenda.

Dopo quanto accaduto ecco che si torna a parlare di Marzotto, questa volta per una denuncia che lui avrebbe fatto a Barbara De Santi.