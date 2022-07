UeD, ex nota tronista lascia i social: dietro l’addio un caso spinoso

Circa quattro mesi fa un’ex tronista di Uomini e Donne è sparita dai social, facendo perdere le proprie tracce. Da allora nessun post Instagram, nessuna Stories. Stiamo parlando di Veronica Burchielli, giovane originaria di La Spezia, classe 1995. A fare luce sul caso della sparizione della donna dalle piattaforme web è stata la pagina Very Inutil People che, consultata una fonte “bene informata” sulla vicenda, ha reso noti i motivi dietro la scelta della Burchielli di dileguarsi ‘virtualmente’. La 27enne si sarebbe allontanata dai social per una questione assai spiacevole che avrebbe minato la sua autostima.

La Burchielli, negli studi di UeD, è stata protagonista prima nel ruolo di corteggiatrice (fu scelta da Alessandro Zarino, ma lei gli disse no), poi in quello di tronista (in questo caso fu Zarino a farle la corte e alla fine lei lo scelse, iniziando una relazione che naufragò nei mesi seguenti, nel marzo 2022). Conclusa l’esperienza televisiva ha iniziato a curare professionalmente il suo profilo Instagram, divenendo un’influencer. All’attivo, nonostante non pubblichi alcunché dal 29 marzo (a questa data risale il suo ultimo post social), ha più di 225mila followers.

Veronica Burchielli ha lasciato Instagram: le motivazioni

“Veronica Burchielli si è presa una pausa da Instagram e penso anche dalla vita pubblica in generale, in seguito a diversi problemi di autostima”. Questo scrive Very Inutil People che aggiunge altri dettagli relativi alla vicenda: “Negli ultimi mesi aveva preso diversi chili e sul web avevano iniziano ad offenderla, facendole notare i chili di troppo. Il body shaming e cyberbullismo l’hanno sicuramente fatta stare male e ha deciso di prendersi una pausa. Ha fatto solo che bene!”

Dietro la scelta di ritirarsi dai social (da capire se l’addio è temporaneo oppure definitivo), ci sarebbero quindi anche gli attacchi di alcuni haters circa il suo aspetto fisico. Di seguito l’ultimo contenuto pubblicato dall’ex tronista UeD sul suo account:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vero B (@veronicaburchielli)

Uomini e Donne, Veronica Burchielli: l’infanzia e il percorso in tv

Durante il suo percorso nel dating show di Canale Cinque, Veronica ha raccontato che quando era piccola dovette assistere alla separazione dei suoi genitori; un fatto che le ha causato profonde sofferenze e che l’ha segnata parecchio. Oltre a ciò, la Burchielli ha anche dichiarato, nel corso di un’esterna con Alessandro Zarino, di aver sofferto di disturbi alimentari che hanno inciso sul suo fisico e sul suo carattere, tanto da portarla a essere, a volte, insicura.