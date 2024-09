UeD: ex di Ida scende per Francesca? Poi lo scontro Mario-Cristina

Pierpaolo Siano, ex corteggiatore di Ida Platano, è stato intervistato da Lorenzo Pugnaloni. Ha parlato in maniera molto schietta e ha dato la sua opinione sui vari protagonisti di Uomini e Donne. Parlando di Ida, Pierpaolo ha dichiarato di non aver avuto mai alcun ripensamento. Il suo percorso durante il programma è stato chiaro. Lui ha inizialmente avuto un forte interesse per Ida che poi, però, nel tempo è scemato. Mentre Mario Cusitore, altro corteggiatore di Ida, ha tentato più volte durante l’estate di riconquistarla, lui non ha mai ceduto. I due sono anche stati in Sardegna nello stesso periodo ma hanno preferito evitare di incontrarsi. Anche perché, a suo dire, si trovavano in due strutture molto lontane. Parlando di Mario e del suo futuro televisivo sono poi emerse alcune anticipazioni interessanti.

Sembra infatti che Mario avrà un primo confronto non con Ida ma, udite udite (!), con Cristina. Tra i due, quest’estate, pare possa esserci stato un avvicinamento. Entrambi nella scorsa stagione non avevano mai nascosto l’interesse reciproco. Un interesse tarpato dalla presenza di Ida. Mario, una volta “libero”, pare possa aver cercato Cristina. Ma sapremo i dettagli solo al momento della messa in onda della puntata. Così come pare proprio che Mario, in un modo o nell’altro, parteciperà nuovamente al programma di Maria de Filippi. Cosa che ha già scatenato il pubblico di Uomini e Donne. In molti infatti sembra proprio che non gradiscano la presenza di Cusitore nel parterre.

Pierpaolo pronto a corteggiare la nuova tronista

Pierpaolo, dal canto suo, ci ha tenuto a precisare che lui non ha bisogno di partecipare al programma nuovamente. E’ pienamente soddisfatto del suo lavoro ed è ancora in cerca dell’amore. Quando però Pugnaloni ha chiesto un parere sui nuovi tronisti, Pierpaolo si è lasciato scappare qualche commento interessante su Francesca Sorrentino. Ha detto che potrebbe essere una persona di suo interesse e che a lui non dispiace affatto. Ha poi confermato che potrebbe chiamare nuovamente la redazione per venirla a corteggiare. Insomma, come nel suo percorso precedente, Pierpaolo afferma una cosa e poi, dopo poco, la smentisce. Staremo a vedere cosa deciderà di fare e se lo ritroveremo di nuovo a fianco del suo “avversario” Mario.