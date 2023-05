UeD, ex dama: “Non ho soldi per mangiare”. Parole forti su Maria!

Chi segue da anni Uomini e Donne non può aver dimenticato Angela Troina, meglio conosciuta come Angela la Favolosa Cubista. Diventata nota proprio grazie al programma di Maria De Filippi, oggi non se la passa affatto bene. In una lunga intervista per FanPage l’ex storica dama si svela su come sta proseguendo la sua vita, mentre festeggia i suoi 79 anni. Da ormai qualche tempo le luci dei riflettori si sono spente su questo personaggio, che si dichiara ancora la solita donna “allegra e sorridente”.

Le persone la fermano ancora per strada e riesce anche a fare qualche serata. Continua a mantenersi in forma e a essere grata alla vita. L’energia di Angela Troina deriva da un pensiero che caratterizza le sue giornate, anche quelle più difficili: “Inutile rovinarsi la vita rimuginando sulle difficoltà, sulla mancanza di soldi”. L’ex storica dama del Trono Over ammette di fregarsene e oggi si sente ancora “più progressiva e più trasgressiva” di prima.

Angela di Uomini e Donne ha attraverso nella sua vita molto dolore. Nonostante questo è riuscita ad amare in modo profondo la vita. Il sorriso le resta stampato sul volto anche se le difficoltà sono tante. Addirittura la Favolosa Cubista oggi racconta di non avere i soldi necessari per i beni primari come il cibo. Una triste realtà che non riguarda solo la Troina.

“A volte io non ho neanche i soldini per comprarmi da mangiare, però mi arrangio, tiro avanti lo stesso perché la vita è bella. Ne ho affrontati di problemi. E a un certo punto volevo dire basta, poi ho pensato che mica sono una bestia. Ma va! Non conviene. Decide Dio quando chiamarmi. Se ci sono persone che si sentono sole o sconfortate possono scrivermi su Facebook, io rispondo volentieri. Sai, a Natale sono stata da mio figlio”

Un figlio di Angela vive a Novara, mentre l’altro a Torino. A Natale l’ex dama del Trono Over aveva non pochi problemi economici e così il figlio l’ha invitata a casa sua. “Io gli ho detto: ‘Come vengo se non ho soldi?’, e mi ha pagato il biglietto di andata e ritorno”, racconta la Favolosa Cubista. Con felicità, la Troina ammette di essersi divertita quei dieci giorni a Novara. “Che faccio, mi ammazzo perché non ho soldi? Ma va”, spiega Angela.

Una pensione povera quella che ha la nota Favolosa Cubista, come tantissimi altri cittadini. Quei 500 euro non bastano per pagare affitto e bollette. Angela svela così altri tristi dettagli riguardanti la sua condizione economica per la quale si ritrova a dover chiedere aiuto al figlio.

“Mio figlio quando legge ‘mamma’ sul telefono pensa: ‘Vuole soldi’. Gli chiedo se ha qualcosina per comprarmi da mangiare e lui mi manda 50 euro o quello che può. Ho chiesto alla mia padrona di casa di prendersi cura di me quando non potrò più uscire e in cambio le do la mia pensione. Non voglio andare nella casa di riposo”

Angela Troina oggi non ha un compagno al suo fianco e non vuole sentire parlare di relazioni amorose. Questo perché ha avuto una brutta esperienza e per lei gli uomini rappresentano un capitolo chiuso. “Da sola sto in pace”, confessa l’ex dama.

UeD: Angela Troina all’attacco su Gemma e ci va giù pesante su Maria

Angela Troina ha prima preso parte a Italia’s Got Talent e poi è approdata a Uomini e Donne. Qui è diventata amica di Gemma Galgani. Oggi la Favolosa Cubista racconta che ogni tanto sente ancora la dama torinese, che però a detta sua si sarebbe “montata la testa”.

“Un giorno ho fatto un TikTok che ha fatto più di un milione di visualizzazioni. Allora lei, invidiosa, mi ha chiamata, mi ha detto che ha visto che ho avuto tutto questo riscontro. Poi, non l’ho sentita più”

In passato aveva dichiarato di essersi sentita sfruttata da Maria De Filippi, che poi non l’ha più chiamata a prendere parte al suo programma. Ora Angela spiega che era arrabbiata quando ha rilasciato quelle dichiarazioni, in quanto aveva chiamato la redazione per chiedere di tornare. A questo punto, la Troina svela un curioso retroscena che sarebbe legato al motivo per cui non è più stata chiamata come dama e che riguarderebbe anche Barbara d’Urso:

“Ora sembra un programma pilotato, ma prima c’era la sincerità, l’onestà, c’erano cose vere. Maria non mi ha chiamato più perché ho sbagliato. Da due mesi non ero più invitata a Uomini e Donne e mi ha cercato Barbara D’Urso. Stavo andando da lei, quando mi ha chiamato la redazione di Maria. Ho detto: ‘Domani sono da Barbara D’Urso’. Non mi hanno chiamata più per questo motivo. Perché ero un personaggio esclusivo di Maria, ma sono andata da Barbara”

Va precisato che questa è una percezione di Angela, in quanto Maria non le ha mai segnalato questo, come lei stessa dichiara. All’epoca nel programma era presenta anche Rosetta. Parlando di quest’ultima, la Favolosa Cubista si lascia andare ad altre forti dichiarazioni sul programma e su Maria De Filippi.

“Maria non chiamò più né me, né lei. Rosetta, poverina, aveva la sua età. Si è presa la malinconia ed è morta. Quando la chiamavo la sera piangeva. Uomini e Donne era tutto per lei. Portava sempre i regalini a Maria. Non ci hanno chiamato più, si sono tenuti Gemma che fa cose fasulle”

Dopo quanto detto, Angela comunque vuole sempre bene a Maria, in quanto è consapevole di essere diventata un personaggio grazie a lei. Giurando sui suoi figli, ci tiene a precisare di non avere nulla contro la nota conduttrice. Oggi spera che la De Filippi decida di chiamarla per tornare in trasmissione.

E, alla fine, quando le viene chiesto che regalo vorrebbe per il suo programma cita di nuovo ‘Queen Mary’: “Io vorrei da Dio la salute. Non c’è regalo migliore. E se mi chiama Maria, ci vado”. Si parla in questi mesi dell’eventuale ritorno di Giorgio Manetti nella prossima edizione del dating show. E chissà che non venga data la stessa possibilità ad Angela, la quale però proprio oggi dichiara di non essere alla ricerca dell’amore.

Angela Troina, il suo drammatico passato

Un passato difficile quello di Angela Troina, diventata mamma quando aveva solo 13 anni. Lì crede che sia finita la sua gioventù. Il padre non accettava la sua situazione e così si ritrovò costretta a chiudersi in un orfanotrofio insieme al figlio neonato. A 18 anni si sposò, ma non trovò la serenità che cercava.

“Io lavoravo, mio marito stava a casa. Lui faceva la fimmina, io u masculu. Ho avuto una vita molto brutta. Mio marito era violento, alzava le mani, non lavorava, io ero impiegata alla Provincia. Si prendeva i miei soldini e se li spendeva”

Abbandonata al suo destino, l’ex dama non aveva nessuno che poteva aiutarla, neanche i suoi genitori. Disperata, tentò anche il suicidio. Questo drammatico pensiero arrivò quando il marito la buttò fuori di casa. A salvarla ci aveva pensato il nipote, il quale iniziò a invogliarla ad andare a ballare nelle discoteche. Ed è così che il pubblico di Canale 5 l’ha conosciuta anni fa.