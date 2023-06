UeD, ex corteggiatore smaschera Giulia Cavaglià: cos’ha rivelato

Nei giorni scorsi, l’ex tronista Giulia Cavaglià è finita al centro del gossip dopo aver annunciato la rottura con il fidanzato Federico Chimirri attraverso una storia Instagram che ha lasciato tutti di stucco. Il suo è stato un breve messaggio, in cui scriveva di aver appena scoperto di essere stata tradita dal compagno, motivo per cui la storia sarebbe finita. Inoltre, chiedeva di non ricevere nessuna domanda al rispetto. Nel frattempo, Chimirri aveva risposto all’accusa, negando assolutamente di essere stato infedele, ma di aver fatto credere a Giulia di averla tradita durante una discussione per vedere la sua reazione. A questo punto, inaspettatamente, è intervenuto l’ex corteggiatore della Cavaglià, Manuel Raselli.

Manuel Raselli: “La verità sulla rottura tra Giulia Cavaglià e Federico Chimirri”

Manuel e Giulia hanno avuto una breve storia nel 2019 quando lei decise di sceglierlo e uscire con lui da Uomini e Donne. I due, però, si lasciarono dopo pochissimo tempo, finendo per accusarsi reciprocamente tramite social. Manuel era stato anche beccato a ballare in una discoteca di Ibiza insieme ad un’altra ragazza, proprio pochi giorni prima dell’annuncio della rottura. Ad ogni modo, Giulia è poi andata avanti iniziando prima una storia con il poeta del web Francesco Sole e fidanzandosi successivamente con Federico. Ora, a distanza di anni, Manuel è tornato a parlare di Giulia, lanciandole un’accusa alquanto pesante: secondo l’ex corteggiatore, sarebbe stata l’influencer a tradire per prima Chimirri.

Questa la rivelazione fatta da Raselli sotto un post Instagram della pagina “Lollomagazine“, in cui veniva riportata la notizia della rottura tra Federico e Giulia. “Ma l’ha tradito prima lei, ora fa la vittima“, ha scritto Manuel sotto l’articolo. Ma, non è finita qui. L’ex volto di UeD ha poi condiviso una storia sul suo profilo Instagram rivolta probabilmente alla sua ex fidanzata con scritto: “Come al solito stai facendo massacrare l’ennesimo ragazzo per metterti in bella luce, quando sta volta se io facessi vedere degli screen misa che da vittima diventeresti la carnefice”.

Dunque, Manuel sarebbe a conoscenza di prove che testimonierebbero che, in realtà, la Cavaglia sarebbe stata infedele all’ex aspirante chef di Masterchef. Inoltre, il giovane fa riferimento alla sua esperienza personale, imputando Giulia di voler sempre passare per vittima a discapito dei ragazzi con cui si frequenta. Nel caso stesse dicendo la verità, non è chiaro come Raselli possa essere riuscito ad avere tali informazioni e se deciderà di rendere pubbliche. Bisognerà attendere per capire cosa succederà e se l’ex tronista deciderà di rispondere a tali accuse.