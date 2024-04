UeD, ex corteggiatore nuovo amore dopo rottura con tronista: chi è

Roberta Ilaria Giusti e Samuele Carniani sono stati due dei protagonisti del dating show pomeridiano di Canale 5 condotto da Maria De Filippi Uomini e Donne. I due si sono conosciuti all’interno del programma. Hanno poi deciso di abbandonarlo insieme e sono diventati una coppia fissa. Ultimamente, però, hanno rivelato di essersi lasciati. Dopo la rottura con la tronista, l’ex corteggiatore sembra aver già trovato una nuova fiamma.

A parlare chiaro sono state alcune stories pubblicate da Samuele sul suo profilo Instagram ufficiale nelle ultime ore. La prima è una foto che lo vede seduto sul lungomare di Viareggio in compagnia di un’altra ragazza. Nello specifico si tratta di Letizia Palombi, una giovane studentessa che l’ex protagonista di Uomini e Donne ha taggato come a voler ufficializzare la loro storia. In un’altra foto, infatti, Carniani le dà un bacio sulla guancia che non lascia troppo spazio all’immaginazione dei follower.

Di seguito quanto condiviso da Samuele sul social network:

La storia d’amore tra Samuele e Roberta

Roberta Ilaria Giusti e Samuele Carniani avevano avuto una storia durata un anno e mezzo. I due si erano conosciuti all’interno del dating show Uomini e Donne dove lui era andato come corteggiatore e lei era tronista. Quest’ultima è stata indecisa nella scelta tra Samuele e lo chef romano Luca Salatino, tornato poi a sua volta come tronista. Dopo un’incertezza iniziale, Roberta aveva deciso di abbandonare il programma insieme a Carniani e a giugno avevano festeggiato i 18 mesi di relazione.

I due hanno sempre preferito vivere il loro rapporto lontano dai riflettori ed anche la rottura è stata annunciata senza clamore o ospitate in televisione. Roberta e Samuele si sono lasciati la scorsa estate, una separazione che è stata rivelata dai diretti interessati in maniera molto discreta. L’ex coppia ha difatti preferito evitare ogni tipo di polemica e lasciarsi pacificamente. Ora, stando ai social, lui sembra essere nuovamente felice accanto ad un’altra donna. Nessuna notizia ufficiale di nuove relazioni si ha invece da parte di Giusti.