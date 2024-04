UeD: Ester Glam incinta, in arrivo il terzo figlio (video)

Dopo aver avuto un doloroso aborto al terzo mese di una gravidanza gemellare, Ester Glam ha appena annunciato di essere di nuovo incinta. Presto arriverà il terzo figlio.

A dare la notizia l’ex corteggiatrice che ha postato un tenero video in cui abbraccia il compagno e mostra l’ecografia. Ester è al settimo cielo, questo per lei è come se fosse un piccolo miracolo dopo tutte le sofferenze affrontate.

Dopo Gabriel e Brando, nati nel 2019 e nel 2021, a febbraio 2023, l’ex corteggiatrice ha rivelato di aver subito un difficile intervento di raschiamento. Aspettava due gemellini, ma improvvisamente il cuore ha smesso di battere e quindi ha subito un aborto. È stato un momento duro, ma è riuscita a superarlo grazie al suo compagno Luca, che a Natale scorso le ha chiesto di sposarlo, e grazie ai bambini che le hanno dato la forza di andare avanti.

Ora c’è questo terzo bambino che è in arrivo e che da una parte rappresenta la fine di un lungo e lento calvario: “Come può uno scoglio arginare il mare? Ti aspettiamo nostro terzo miracolo“, ha scritto Ester su Instagram.

La partecipazione a UeD e il recente aborto

Ester è conosciuta per essere stata la corteggiatrice di Paolo Crivellin a Uomini e Donne negli anni 2017/2018. Poi improvvisamente è stata lei a scegliere di abbandonare il programma, perché convinta che sarebbe stata rifiutata dal tronista. Infatti poi la decisione è ricaduta su Angela Caloisi, con cui ancora sta.

Poco dopo la trasmissione, Ester ha incontrato Luca che l’anno dopo è diventato padre di suo figlio Gabriel. Poi nel 2021 la coppia ha allargato di nuovo la famiglia: è nato Brando. Dopodiché il buio. Ci hanno provato a lungo prima di avere un altro bambino. Poi Ester ha espresso la sua felicità per essere rimasta incinta. Ma la gioia è durata poco perché successivamente la Glam ha avuto un aborto spontaneo ed ha dovuto fare il raschiamento.

Ha poi raccontato com’è andata e come si è sentita. In realtà non l’ha vissuto con profondo dolore perché l’operazione post aborto l’ha fatta il giorno stesso in cui i medici si sono resi conto che qualcosa non stesse più andando bene. Ha anche confessato che l’aveva già messo in conto, poiché spesso queste cose, durante le gravidanze, possono succedere. Però ora sembra che il terzo miracolo sia accaduto ed Ester e Luca sono pronti a diventare nuovamente genitori.