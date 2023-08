UeD escono dalla porta, rientrano dalla finestra: il caso di Nicole

Il fantastico universo di Uomini e Donne è fantastico nel vero senso della parola in quanto a volte trasmette dinamiche difficilmente immaginabili nella realtà. Persone che stanno in quegli studi da anni alla ricerca dell’amore perfetto. Anzi forse sarebbe meglio dire della telecamera perfetta, che è comunque una forma d’amore. C’è chi ce l’ha fatta a instaurare un legame simbiotico con la lucina rossa, vedi il caso della mitologica Gemma Galgani, sempre a dire di essere pronta ad accogliere un ‘lui’ per poi proclamarsi perennemente single (altrimenti come farebbe a tornare nel programma?). Molti altri pare che abbiano più una liaison con le telecamere piuttosto che con la convinta ricerca della dolce metà. A tal proposito cade a fagiolo la vicenda di Nicole Santinelli.

Il ‘fantastico’ mondo di Uomini e Donne

L’ex tronista 30enne è uno degli esempi ‘fantastici’ di UeD. Dopo aver scelto Carlo Alberto Mancini, assieme a lui, si è proiettata negli studi di Verissimo consegnando un’intervista dolcissima a Silvia Toffanin. Sembrava che la giovanotta, con il suo cavaliere, vivesse una favola inenarrabile. E invece dopo qualche giorno la coppietta è scoppiata (non certo un copione inedito tra gli ex volti del dating show di Maria De Filippi).

Ma come? E tutto quell’amore urlato ai quattro venti? Evaporato. Si dirà, ok capita. Ed è vero. E poi si dirà: non è andata, pazienza, la ricerca dell’amore in tv non è andata benissimo. Voltiamo pagina. Invece no. Ed è qui che parte il ‘fantastico’. Cosa fare? Se ce la si fa, perché non farsi arruolare nuovamente a Uomini e Donne? E infatti Nicole spera in questo. In un’intervista rilasciata al magazine Mio, la 30enne ha detto di essere pronta a tornare nel programma di Canale Cinque, ma ad una condizione: “Se arrivasse nel Trono Over qualcuno di simile a me”.

Chissà che cosa avranno di così magnetico gli studi di UeD. Tutti ci vogliono tornare, evidentemente trovare l’amore senza telecamere per qualcuno è assai difficile. Così capita che ci sia gente che esce dalla porta del programma per tentare di rientravi dalla finestra.